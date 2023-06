Vedci sa snažia prísť na to, prečo ľudia začali masturbovať. U mužov existuje niekoľko hypotéz, no ženy sú záhadou

Masturbácia je stále do istej miery tabuizovanou témou, no je prirodzenou súčasťou ľudskej sexuality. Vedci sa už nejaký čas snažia prísť na to, prečo človek vôbec s masturbáciou začal. Zistenia vás prekvapia.

Prečo ľudia masturbujú?

Ako informuje Mail Online, vedci sa rozhodli odložiť zábrany a zistiť, prečo ľudia vôbec začali masturbovať. Podľa štúdie publikovanej v časopise Proceedings of the Royal Society B sa odborníci donedávna nazdávali, že masturbácia bola vedľajším produktom vzrušenia. Ukázalo sa však, že u mužov je to evolučná záležitosť.

U primátov sa masturbácia vyvinula preto, aby tak zvýšili svoje šance na párenie a vyhli sa pohlavným chorobám. Vedci ale priznávajú, že pokiaľ ide o ženy, netušia, prečo sa táto potreba vyvinula. Tejto činnosti sa venujú nielen ľudia, ale aj zvieratá, najmä z ríše primátov. Doteraz však nebolo jasné, ako a kedy sa rozšírila.

V novej štúdii tím zostavil doteraz najväčší súbor údajov o masturbácii primátov, ktorý obsahuje informácie z takmer 400 zdrojov. Analýza údajov odhalila, že masturbácia sa datuje milióny rokov dozadu a pravdepodobne ju praktizoval aj spoločný predok opíc a ľudí. Aby tím pochopil, prečo evolúcia podporuje masturbáciu, otestoval niekoľko teórií.

Ženy sú stále záhadou

Hypotéza „postkopulačnej selekcie“ predpokladá, že samostimulácia zlepšuje oplodnenie rôznymi spôsobmi. Po prvé, masturbácia (bez ejakulácie) pred sexom zvyšuje vzrušenie – taktika, ktorá môže byť podľa výskumníkov užitočná najmä pre samcov s nízkym postavením, ktorí môžu byť počas sexu vyrušovaní, pretože im pomáha rýchlejšie ejakulovať.

Po druhé, masturbácia (s ejakuláciou) umožňuje samcom zbaviť sa menej kvalitného semena a ponechať čerstvé, kvalitné spermie, ktoré sú k dispozícii na párenie. Ďalšia hypotéza, nazývaná „hypotéza vyhýbania sa patogénom“, navrhuje, že masturbácia znižuje riziko pohlavne prenosných chorôb po sexe tým, že čistí močovú trubicu. Tím našiel dôkazy na podporu oboch týchto hypotéz.

Matilda Brindleová, hlavná autorka štúdie, povedala, že zistenia pomáhajú objasniť veľmi bežné, ale málo pochopené sexuálne správanie a predstavujú významný pokrok v chápaní funkcií masturbácie. Skutočnosť, že autosexuálne správanie môže plniť adaptačnú funkciu, je všadeprítomné v celom rade primátov a praktizujú ho príslušníci oboch pohlaví žijúci v zajatí aj vo voľnej prírode, dokazuje, že masturbácia je súčasťou repertoáru zdravého sexuálneho správania.

Tím priznáva, že stále nevie, ako alebo prečo sa vyvinula ženská masturbácia, ale dúfa, že analýza ďalších údajov im pomôže v rozlúštení tejto záhady.