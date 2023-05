Vedci vyvracajú mýtus: Ženy vekom nechcú menej sexu, ich túžba však závisí od tejto veci

Aj v súčasnosti je sex opradený mnohými mýtmi a polopravdami. Patrí medzi ne aj informácia, že staršie ženy už o sex nemajú záujem. Odborníci sa ale rozhodli, že zistia, ako to je v skutočnosti.

Toto je dôležitý faktor

Ako informuje CNN, štúdia, ktorá po dobu 15 rokov mapovala sexuálnu túžbu 3 200 žien (vedci analyzovali dáta získané zo SWAN- Study of Women´s Health Across the Nation) preukázala, že nie je pravda, že vekom ženy automaticky strácajú záujem o sex. Podľa autorky štúdie Holly Thomasovej, výsledky ukazujú, že pre štvrtinu žien je sex veľmi dôležitý, a to bez ohľadu na ich vek.

Dôležité však je môcť s partnerom o svojich potrebách otvorene hovoriť. Za dôležitý považujú sex ženy najmä vtedy, ak im prináša potešenie a uspokojenie, po akom túžia. Čím viac sú potreby žien napĺňané, tým je pravdepodobnejšie, že sex pre ne bude dôležitý aj vo vyššom veku. Často sa pritom na stratu sexuálnej túžby nazerá ako na prirodzenú súčasť starnutia, aj keď to tak byť nemusí.

V predchádzajúcich výskumoch vedci tvrdili, že libido žien vekom klesá. Lekári však tvrdia, že to nekorešponduje s realitou, s ktorou sa stretávajú. Podľa Thomasovej je chybou, že predtým si vedci vytvorili obraz o sexuálnom živote ženy v istom bode jej života a neskôr jej rovnaké otázky kládli o niekoľko desaťročí neskôr. Takto sa ale vytvoril len akýsi priemer, pričom nie každý do priemeru zapadá.

Sex v 60 vyzerá inak ako v 20, no stále je dôležitý

V rámci tejto štúdie však vedci sledovali, ako sa túžba ženy mení v čase. Podarilo sa zistiť, že zvyčajne sa môže uberať tromi rôznymi smermi. 28 % žien pripisovalo približne od stredného veku sexu nižšiu dôležitosť. 27 % žien (aj vo veku 40, 50 či 60 rokov) však tvrdilo, že sex je pre ne stále veľmi dôležitý. 48 % žien tvrdilo, že sex po 40 bol pre ne dôležitý, no v 50 a 60 záujem začal postupne upadať.

Samozrejme, sex v 40 a 60 vyzerá inak ako sex v čase, keď má človek 20 rokov. Stále však platí, že ak sú ľudia zdraví a partner neignoruje ich potreby, sex plní dôležitú funkciu aj vo vyššom veku. Ženy, ktoré považovali sex za dôležitý aj po 40, zdieľali nasledovné charakteristiky: mali vyššie vzdelanie, menej trpeli depresiami a mali pozitívne sexuálne skúsenosti pred obdobím stredného veku.

Samozrejme, dôležitú úlohu zohrávajú aj ekonomické a sociokultúrne faktory. Navyše, s vekom neraz pribúdajú zdravotné komplikácie, ktoré môžu libido ovplyvňovať.