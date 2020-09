Väzenie bolo pre svoju brutalitu zatvorené, King z neho nemal ani cent. Najlepší film vôbec oslavuje 26 rokov

V kinematografii si pripomíname výnimočné výročie. Ubehlo presne 26 rokov odo dňa, kedy sa na strieborné plátna dostala ikonická snímka Vykúpenie z väznice Shawshank (The Shawshank Redemption). Keby vytvoríme anketu a pýtame sa na kultové filmy, ktoré divákmi rezonovali, nepochybne by v nej tromfol všetky ďalšie filmy práve tento. Dnes sa považuje za jeden z najlepších, aké kedy vznikli, no v roku svojho vzniku ho zatienili iné.

Režisér a scenárista Frank Darabont má na svojom konte viacero úspešných snímok, ktorá nadväzujú na Stephena Kinga. Okrem filmu Vykúpenie z väznice Shawshank stojí aj za vznikom snímky Zelená míľa z roku 1999, ktorý je podobne radený medzi najlepšie, aké kinematografia vytvorila. Pri výročí Vykúpenia z väznice Shawshank si spomeňme sa ústredný príbeh a celý rad posolstiev či odkazov, ktoré divákom zanechal.

Andy Dufresne sa dostáva do väzenia, kde sa v neľudskom prostredí väzenského systému spriatelí s doživotne odsúdeným Redom. Hlavnú ústrednú dvojicu stvárnili Tim Robbins a Morgan Freeman a na pozadí nehostinného prostredia, situáciám, ktorým musia čeliť a všetkým prekážkam či nespravodlivosti ukázali krásu pravého priateľstva, z ktorého sa my všetci máme čo naučiť.

Film, ktorý roky dojíma aj tých najsilnejších divákov, je povinnou jazdou pre každého fanúšika audiovizuálneho umenia. Viac prezrádzať nebudeme, aj keď predpokladáme, že ste Vykúpenie z väznice Shawshank videli. Pozrime sa radšej na niekoľko zaujímavostí, ktoré sprevádzajú túto snímku, jej vznik, priebeh alebo alternatívy, ako mohol vyzerať.

Prvé miesto medzi českými a slovenskými divákmi

Keď na Česko-slovenskej filmovej databáze zadáme rebríček najlepších filmov, prvé miesto už nejaký ten čas obsadzuje film Vykúpenie z väznice Shawshank. S týmto umiestnením súhlasia aj kritici alebo ďalšie filmové portály, na ktorých spravidla obsadzuje prvé alebo jedno z prvých miest. V roku 1994, kedy mal svoju premiéru v amerických kinách, to však vyzeralo trocha inak.

Tento rok bol pre kinematografiu mimoriadne úspešný. Okrem spomínanej snímky totiž vznikli aj ďalšie, dnes už kultové, ako Forrest Gump alebo Pulp Fiction. Všetka sláva sa teda rozdelila medzi spomínanú trojicu a ďalšie. Postupom času si Vykúpenie z väznice Shawshank vybudovalo pevnú základňu fanúšikov a naši domáci diváci ho svojimi hodnoteniami posunuli v rebríčku najlepších filmov o 0,8 percenta pred snímku Forrest Gump. Objavil sa aj na prvom mieste rebríčka 250 najlepších filmov na portáli IMDb.

Väzenie zatvorené pre svoju brutalitu

Snímka sa nakrúcala vo výchovnom ústave v americkom Mansfielde. Väzenie reálne fungovalo, bolo však zatvorené iba pár rokov predtým, ako sem prišiel filmový štáb. Dôvodom jeho zrušenia boli nehumánne podmienky a preplnenosť, na ktoré podali žalobu samotní väzni. Keď štáb toto temné miesto opustil, zostalo chátrať. To sa zmenilo príchodom zvedavých turistov a fanúšikov filmu, ktorí ho chcú vidieť na vlastné oči. Z peňazí vyzbieraných na vstupnom sa ho darí udržiavať pri živote.

Miesto s desivou minulosťou

Toto však nebol prvý pokus o to, zasiahnuť proti praktikám, ktoré sa na mieste odohrávali. Z roku 1948 je známy prípad, kedy sa dvojica prepustených väzňov rozhodla kruto pomstiť dozorcom a oplatiť im tak všetku hrôzu, ktorou si prešli. Muži takto zabili dozorcu aj manželku s dieťaťom.

Kinematografia ho miluje

Vďaka svojej mrazivej atmosfére a fotogenickým podmienkam pritiahlo toto miesto aj ďalších filmárov. Nakrúcali sa tu napríklad aj snímky Air Force One, Tango a Cash alebo divácky obľúbený seriál Doktor House.

King z filmu nemal nič

Keď poskytol Stephen King práva na sfilmovanie svojej novely, dostal za to iba jeden dolár. Neskôr, samozrejme, dostal pekne mastný šek, no peniaze z neho nikdy nevidel. Nedal si ho totiž preplatiť. Namiesto toho ho zarámoval a poslal späť režisérovi Darabontovi aj s odkazom, aby ho použil, ak náhodou bude niekedy potrebovať peniaze na kauciu. Samotný majster hororov King považuje túto jeho adaptáciu za jednu najlepších vôbec, čo nastolilo výbornú podmienku na to, aby ich spolupráca pokračovala.

Dobré a úspešné spolupráce medzi Darabontom a Kingom

Vykúpenie z väznice Shawshank nie je jedinou adaptáciou predlohy Stephena Kinga. O tom, že to medzi nimi v tomto smere dokonale funguje, svedčí aj ich ďalšia spolupráca.Darabont vytvoril podľa Kinga aj snímky Zelená míľa alebo Hmla. Obe sú kvalitné po všetkých stránkach a aj divácky obľúbené. Adaptovať Kinga chce odvahu a najmä množstvo talentu. Nebýva totiž pravidlom, že jeho filmové adaptácie sú dobré. V tomto prípade však všetka chémia fungovala tak, ako mala.

Pamätáte si nejakú ženu?

Vo filme funguje značná mužská nadvláda a prevaha. Napriek tomu, že ide o mužský film, brutálne scény striedajú tie dojemné a citlivé a divák si možno ani neuvedomí, že v ňom chýbajú ženy. V snímke sa za celú stopáž 142 minút mihnú iba dve ženské postavy. Ani tie v konečnom dôsledku nie sú veľmi dôležité. Napriek tomu to vôbec nevadí a všetko funguje tak, ako bolo napísané a myslené.

Vznikol veľmi rýchlo

Niektorí filmoví režiséri sú špecifický tým, že im záleží na každom detaile, aby bolo všetko dokonalé, perfektné nasvietenie, výrazy hercov aj úplné maličkosti, ktoré nám pri sledovaní aj uniknú. V tomto prípade zabudnime na Stanleyho Kubricka, ktorý sa zaslúžil napríklad aj o Kingovu adaptáciu Osvietenia (The Shining) a na svojich veľkofilmoch pracoval častokrát dlhé roky.

Scenár Vykúpenia z väznice Shawshank bol napísaný iba za osem týždňov a samotné nakrúcanie bolo hotové za necelé tri mesiace. Filmový štáb však odviedol vynikajúcu prácu a na jeho vzniku pracovali profesionáli vo všetkých odboroch.

Najlepší film bez Oscara

Keďže sa v roku 1994 filmu darilo, konkurencia bola obrovská aj na udeľovaní cien Akadémie. Vykúpenie z väznice Shawshank získalo až sedem nominácií na Oscara. Nechýbali kategórie ako Najlepší film alebo Adaptovaný scenár. Napriek tomu sa mu ani jednu z nich nepodarilo premeniť na víťazstvo a udeľovaniu značne dominoval Forrest Gump režiséra Roberta Zemeckisa.

Charlie Sheen v hlavnej úlohe

Vykúpenie z väznice Shawshank je kvalitné po všetkých svojich stránkach. Vyzdvihnúť však treba určite hlavnú hereckú dvojicu Tima Robbinsa a Morgana Freemana, bez ktorých si dnes tento film už ani nevieme predstaviť. Puto, ktoré medzi sebou na plátne vytvorili, je jedinečné, zaujímavosťou však je, že mohlo vzniknúť medzi úplne inými hercami.

Viete si predstaviť v podobe hlavného prostagonistu Andyho herca Charhlieho Sheena alebo Johnnyho Deppa? Aj o nich sa totiž uvažovalo, že by v snímke mohli hrať. Horúcim kandidátom bol aj Tom Cruise a na jeho hereckého kolegu Harrison Ford. Viete si predstaviť v tejto úlohe spomínanú kombináciu?