Sú nakrútené podľa skutočných udalostí, plné akcie a napätia. 10 kvalitných seriálov zo streamovacích služieb

Streamovacie služby majú vo svojej knižnici množstvo kvalitných titulov, ktoré sú nakrútené podľa skutočných udalostí. Tentokrát sme vynechali dokumentárne snímky a pozreli sa na hrané seriály vychádzajúce z príbehov, ktoré sa naozaj odohrali.

Predlohou týchto úspešných a divákmi aj kritikmi oceňovaných seriálov sú osudy skutočných osôb alebo tragické či výnimočné udalosti, ktoré si naša novodobá história ešte pamätá. V rebríčkoch dosahujú vysoké hodnotenia a patria celkovo medzi najlepšie seriály, aké kedy vznikli.

Obsahujú napätie, akciu a ukazujú dôležité témy. Ak patríte medzi seriálových fanúšikov, týchto 10 je vašou povinnou jazdou. Navyše ich nájdete na obľúbených streamovacích službách Netflix a HBO GO.

Černobyľ / Chernobyl (2019)

Kde ho nájdem: HBO GO

ČSFD: 96%

IMDb: 9,4/10

Minulý rok streamovacia platforma HBO GO uviedla na divácke obrazovky päťdielnu minisériu ukazujúcu následky jednej z najväčších katastrof novodobej histórie, ktorú má na svedomí ľudská ruka. Seriál Chernobyl sa stal okamžite obrovským hitom, nie iba kvôli téme, ktorú ukazuje, ale aj výbornému vizuálu, ktorý pri sledovaní prináša divákovi kvalitný audiovizuálny zážitok.

Ukrajina sa 26. apríla 1986 otriasla v dôsledku najväčšej jadrovej havárii, aká sa kedy odohrala. Chernobyl ukazuje, ako to vyzeralo tesne pred výbuchom, čo sa dialo počas neho a dôverzne sa snaží zreprodukovať vyšetrovanie jej vinníkov.

Bratstvo neohrozených / Band of Brothers (2001)

Kde ho nájdem: HBO GO

ČSFD: 94%

IMDb: 9,4/10

Historická dráma Bratstvo neohrozených je zasadená do obdobia druhej svetovej vojny a sleduje pôsobenie elitnej jednotky americkej armády Easy Company. Seriál zasiahne svojho diváka neuveriteľnou autenticitou aj príbehmi vojakov, ktorých sleduje.

V dobe svojho vzniku sa seriál stal najdrahším v histórii a túto nálepku sa dlho žiadnemu inému nepodarilo prekonať. Až do príchodu Game of Thrones, ktorý pochádza rovnako z dielne HBO GO. Seriál si odniesol ocenenie Zlatý Glóbus v kategórii Najlepšia miniséria alebo televízny film.

Lovci myšlienok / Mindhunter (2017-2019)

Kde ho nájdem: Netflix

ČSFD: 89%

IMDb: 8,6/10

Dvojica agentov FBI navštevuje vo väzení tých najzvrátenejších a najšialenejších vrahov a zločincov, ktorým sa snažia dostať do hláv a pokročiť s vyšetrovaním ďalších prípadov. Seriál spája realitu s fikciou a zamrazí fakt, že niektoré z rozhovorov so zločincami sú presnými prepismi ich slov, ktoré aj v skutočnosti povedali.

Režisérsky sa na tvorbe seriálu podieľala aj legenda filmových trilerov David Fincher, čo je cítiť aj pri jeho pozeraní. Atmoséra a napätie sa dajú neraz krájať a divákov potešia aj zvraty a nečakané rozuzlenia.

Narcos (2015-2017)

Kde ho nájdem: Netflix

ČSFD: 94%

IMDb: 8,8/10

Narcos je zasadený do sveta gangov, v ktorých vládnu iba tie najtvrdšie pravidlá. Príbeh sa sústreďuje na agenta, ktorého úlohou je chytiť legendu drogového podsvetia, Pabla Escobara.

Seriál Narcos vychádza zo života drogového dílera Pabla Escobara, ktorý sa na konci 70. rokov minulého storočia prvýkrát zapojil do ilegálnej výroby drog. Napokon sa stal kráľom kokaínu, ktorého kartel stál až za 80% pašovaného kokaínu po celých Spojených štátoch amerických.

Keď nás vidia / When They See Us (2019)

Kde ho nájdem: Netflix

ČSFD: 85%

IMDb: 8,9/10

Pätica teenagerov je obvinená z útoku, ktorý nespáchala. Napriek ich nevine táto udalosť radikálne ovplyvní a navždy zmení ich životy. Proces dostal názov Central Park Five a šokuje obrovskou nespravodlivosťou, ktorú ukazuje a ktorej tiaž veľmi rýchlo pocíti aj divák pri sledovaní.

Seriál, ktorý je v dnešných časoch neuveriteľne aktuálny a to aj napriek tomu, že vychádza zo skutočnej udalosti, ktorá sa odohrala v roku 1989. V parku pri nej došlo k znásilneniu bežkyne Trishi Meili. Za týmto činom mala stáť skupina piatich mužov, ktorých usvedčilo ich čierne sfarbenie. Štvordielna miniséria poukazuje na tému rasizmu a držala sa na prvom mieste rebríčka najsledovanejších seriálov platformy Netflix celé dva týždne.

Neortodoxní / Unorthodox (2020)

Kde ho nájdem: Netflix

ČSFD: 83%

IMDb: 8,3/10

Hlavná hrdinka uteká pred životom v ortodoxnej židovskej komunite z amerického Brooklynu do Berlína, kde sa snaží nájsť svoju mamu, ktorá rovnako pred niekoľkými rokmi odišla. Zároveň sa snaží zapadnúť a venovať svojej vášni pre hudbu. Jej židovský manžel sa ju však rozhodne nájsť a chce ju prinútiť vrátiť sa späť.

Miniséria je nakrútená podľa skutočného príbehu ženy, ktorej sa podarilo dramaticky zmeniť svoj život tým, že opustila svoju rodinu. Ukazuje, ako svet napríklad aj v Amerike naráža na obrovské kontrasty a že židovský život nemusí byť jednoduchý. Vedeli ste napríklad, že ortodoxní Židia nesmú používať internet alebo poznáte dôvod, prečo ženám po vstupe do manželstva oholia vlasy? Ak vás láka kultúrne spoznávanie, seriál Unorthodox je skvelou sondou k týmto fascinujúcim tradíciám, ktoré pretrvávajú v našej spoločnosti dodnes.

Agent / The Spy (2019)

Kde ho nájdem: Netflix

ČSFD: 84%

IMDb: 7,9/10

Seriál je zasadený do 60. rokov 20. storočia a sleduje príbeh úradníka, ktorý sa stáva tajným agentom a je vyslaný do Sýrie vykonať nebezpečnú misiu. Eli Kohen sa preslávil ako špión, z ktorého sa stal až izraelský národný hrdina. Napriek tomu na neho čakal tragický osud.

V šiestich častiach jednej série sledujeme dramaticky spracovaný jeho životný príbeh a seriál si diváka drží svojím dobre vystavaným napätím a nechýba v ňom ani množstvo akcie.

Schodisko / The Staircase (2004)

Kde ho nájdem: Netflix

ČSFD: 71%

IMDb: 7,9/10

Pre mnohých divákov neznámy seriálový počin, no veľmi kvalitne prevedený. Nakrúcal sa totiž dlhých 14 rokov a namiesto presne predpísaného scenára sleduje skutočné udalosti.

Michael Iver Peterson viedol pokojný život, mal kvalitné vzdelanie a prácu. Celá táto idylka sa razom zmenila v jednu noc, kedy jeho manželka spadla doma zo schodov a zomrela. Keď tento čin ohlásil polícii, stal sa hlavným podozrivým jej vraždy a začalo trestné stíhanie. Seriál ukazuje jednotlivé epizódy súdneho procesu po častiach tak, ako sa naozaj odohrali a snaží sa zistiť, čo spôsobilo údery na hlave jeho mŕtvej ženy. Jednou z teórií dokonca bola, že ju mala zabiť sova.

House of Saddam (2008)

Kde ho nájdem: HBO GO

ČSFD: 79%

IMDb: 7,5/10

Štvordielna miniséria je pohľadom do osobného života diktátora Saddáma Hussaina a to od chvíle, kedy sa ujal vlády. Tvorcovia seriálu sa snažili od najbližších Hussainových ľudí zistiť čo najviac z jeho súkromného života a priniesť na divácke obrazovky výsledok. Ten ukazuje, že Saddám nebol iba krutým vládcom, ale jeho hnev dobre poznala aj jeho rodina.

Saddám Hussain stál na čele Iraku od roku 1979 až do roku 2003, kedy bol zosadený z vlády za pomoci USA. Za všetky zločiny, ktoré mal na svojom konte si odniesol až trest smrti a o tri roky neskôr bol popravený.

Chalifát / Kalifat (2020)

Kde ho nájdem: Netflix

ČSFD: 92%

IMDb: 8,2/10

Chalifát prináša dôležitú tému migrácie a sleduje dianie Islamského štátu. Švédsky seriál vo svojich ôsmych častiach rozohral viacero príbehov, ktoré prepája fanatizmus a ukazuje ho z rôznych uhlov pohľadu. Na jednej strane sú mladé dievčatá, ktoré sú pre prijatie od Boha Alaha ochotné spáchať aj atentát a opustiť svoje rodiny a na druhej žena, ktorá túži ujsť z islamského pekla.

Silná dráma prináša množstvo zaujímavých myšlienok, pri ktorých sa divák môže pristaviť. Rovnako ho drží neustále v napätí vďaka svojej stavbe, nepredvídateľnosti a akcii, pri ktorej sú ohrozené najmä ženy a deti.