Prečo nosí Morgan Freeman stále rovnaké náušnice? Z dôvodu vás možno zamrazí, on v tom vidí symboliku

Morgan Freeman patrí k žijúcim hereckým legendám, ktoré majú za sebou množstvo veľkých úloh v tých najväčších filmových snímkach. Okrem toho, prečo nosí stále na ľavej ruke rukavicu, sa nedávno vyjadril aj k tomu, prečo je súčasťou jeho doplnkov aj zlatá náušnica, píše LAD Bible.

Článok pokračuje pod videom ↓

Už 85-ročný herec Morgan Freeman je veľkou ikonou filmového sveta a jeho nezameniteľný hlas aj vystupovanie dali hneď niekoľkým filmom špeciálnu energiu. Okrem toho, že má v sebe herecké nadanie a desaťročia sa ho ľudia pýtajú na rôzne témy ohľadom natáčania, skrýva aj pár záhad, ktoré postupne odhaľuje.

Počas otváracieho ceremoniálu futbalových majstrovstiev sveta v Katare vystupoval Freeman v príhovore s chlapcom bez dolnej časti tela, pričom americký herec mal na ľavej ruke rukavicu, ktorej zmyslu v novembri 2022 málokto rozumel. Ukázalo sa však, že je to ochrana na jeho ruku, ktorou od autonehody z roku 2008 nemôže pohnúť.

Záhada náušníc

Netrvalo dlho a okolo osoby skúseného herca sa začala riešiť ďalšia „záhada“. Opäť sa to týkalo jeho imidžu, no tentokrát sa z ruky presunula pozornosť na hlavu. Možno nepodstatná a dnes úplne bežná súčasť mužskej aj ženskej vizáže sú náušnice.

Fanúšikom tohto druhu doplnkov je aj Morgan Freeman, ktorého môžeme na rôznych aj starších fotografiách vidieť s náušnicami na ušiach. Ako sám priznal, šperky vo všeobecnosti začal nosiť ešte ako mladík, keď videl ostatných hercov na prehliadkach a premiérach s retiazkami, prsteňmi či aj náušnicami.

Majiteľ Oscara z roku 2005 má k dnešnému dňu majetok v hodnote približne 250 miliónov dolárov a v jeho kariére sa toho za ostatné desaťročia mnohé zmenilo. Čo sa však nezmenilo, sú zlaté náušnice, ktoré nosí z jedného jednoduchého dôvodu.

Robili to tak námorníci, budem to robiť aj ja

„Ach, áno, moje náušnice, často dostávam otázky tohto druhu. Nosím ich z jednoduchého dôvodu. Pravdou je, že majú takú hodnotu, že ak by som náhodou zomrel na nejakom zvláštnom mieste mimo domova, ľudia by z ich predaja mohli kúpiť rakvu, do ktorej by ma vložili. Robili to tak námorníci, tak to budem robiť aj ja,“ cituje jeho vyjadrenie portál LAD Bible.

Pravý dôvod nosenia zlatých náušníc je teda mierne morbídny, no zároveň je to pre Freemana istá forma talizmamu, ktorým sa prirovnáva k námorníkom.