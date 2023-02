V ruskej štátnej televízii opäť hovorili o Slovensku. Propagandisti tvrdia, že sme legitímnym cieľom na útok

Čím viac sa Rusku na Ukrajine nedarí vo vedení invázie, ktorú nazývajú špeciálnou vojenskou operáciou, tým viac sa snažia viesť aspoň silné a mocenské reči. V ruskej štátnej televízii opäť z úst propagandistov zaznel názov našej krajiny s tým, že majú právo ju napadnúť.

Propagandistom a Rusku sa nepáči, že Ukrajina dostane moderné západné tanky. Ako uvádzajú Topky, moderátor Vladimir Solovjov v debate v ruskej štátnej televízii vyhlásil, že legitímnymi vojenskými cieľmi Ruska sa teraz stalo osem krajín. Je zaujímavé, že medzi tieto krajiny zahrnul aj Slovensko, ktoré Ukrajine žiadne tanky nedodalo.

Diskutujúci sa domnievajú, že ak nejaké krajiny dodajú Ukrajine tanky, ktoré budú bojovať proti Rusku, znamená to, že Rusku tým pádom vyhlásili vojnu. „Tieto krajiny sú pre nás legitímne ciele, netreba sa báť, musíme zaútočiť,“ hovorí.

„No need to worry, we need to strike“ – Solovyev and other Russian propagandists suggest bombing the countries supplying tanks to Ukraine. pic.twitter.com/9mnxeZS9Ry

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 15, 2023