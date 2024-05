S ľadovcom súdneho dňa sa deje niečo strašné: Je to horšie, ako sa myslelo, jeho roztopenie môže spôsobiť katastrofu

Počuli ste už o ľadovci súdneho dňa? Ide o antarktický ľadovec s názvom Thwaites, ktorý má veľký význam pri blokovaní prúdu teplej morskej vody na ceste k iným ľadovcom. Už nejaký čas sa vie, že jeho roztopenie môže spôsobiť katastrofu obrovských rozmerov. No podľa najnovších zistení vedcov je situácia ešte alarmujúcejšie, než sa predpokladalo.

Nová štúdia bola publikovaná v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Vychádza z radarových pozorovaní z vesmíru, ktoré odhalili, že oceánska voda je tlačená pod ľadovec ešte vo väčšej miere, ako sa myslelo. V dôsledku toho je ešte náchylnejší na topenie, vysvetľuje CNN. Spoluautorka štúdie podľa webu LADbible podotkla, že rýchlosť jeho topenia je podceňovaná.

V minulosti odborníci vychádzali z menej presných údajov, teraz im však pomohli dlhodobejšie denné pozorovania prostredníctvom satelitu s vysokým rozlíšením. A vďaka tomu môžu byť prvýkrát svedkami prílivovej dynamiky tohto ľadovca.

Situácia je alarmujúcejšia, ako sa predpokladalo

„Pozorovanie týchto procesov z vesmíru a využívanie satelitných snímok, ktoré poskytujú merania s centimetrovou presnosťou a dennou frekvenciou predstavuje významný skok vpred,“ uviedol Michael Wollersheim z fínskej firmy ICEYE, ktorá sa špecializuje na výrobu satelitov.

Údaje boli zbierané od marca do júna minulého roka, spomína CNN. „Morská voda sa tlačí pod ľadovec na vzdialenosť niekoľkých kilometrov a potom sa podľa denného rytmu prílivu a odlivu opäť dostáva von. Keď voda prúdi dnu, spôsobuje „zdvihnutie“ povrchu ľadovca o niekoľko centimetrov,“ vysvetlil vedúci štúdie a profesor Kalifornskej univerzity Eric Rignot pre CNN. Pre USA Today zas prízvukoval, že tejto prúdiacej morskej vody je oveľa viac, než sa myslelo.

Nezodpovedanou otázkou však naďalej zostáva, či je tento jav niečím novým, alebo sa o ňom doteraz len nevedelo.

Čo by sa stalo, ak by sa ľadovec súdneho dňa roztopil?

Mestá ako Amsterdam, New York a ďalšie desiatky iných by postihli ničivé záplavy a na celom svete by sa desiatky miliónov ľudí (odhady hovoria aj o sto miliónoch) ocitli v tesnom ohrození morskej vody, čo by spôsobilo vážne problémy celých komunít.

Aj samotné topenie ľadovca Thwaites už prispieva k nárastu hladín morí, a to o 4 %, pričom od roku 2000 už stratil viac ako 1000 miliárd ton ľadu. Samotný ľadovec, aj keď ho podmýva morská voda, sa nachádza na pevnine a jeho topenie prispieva k nárastu hladiny morí a oceánov.

Podľa najnovších informácií sa ľadovec topí ešte rýchlejšie, ako sa myslelo. A to vôbec nie je dobrou správou. Magazín Forbes uvádza, že s predpoveďou toho, kedy sa ľadovec roztopí, je to náročné a názory sa líšia. Spomínalo sa už napríklad to, že by v dôsledku topenia mohla vzrásť hladina morí do roku 2070 až o 90 centimetrov.