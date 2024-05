Magnesia predstavuje novú vizuálnu identitu po 11 rokoch, symbolizuje ju levia sila prírodného horčíka

Do centra pozornosti sa tak dostáva symbol leva, ktorý je s Magnesiou spätý od počiatku značky. Teraz prichádza vo výraznejšom a modernom poňatí. Táto významná zmena prichádza v okamihu, keď Magnesia potvrdzuje svoje vedúce postavenie na trhu, s ročnou produkciou desiatok miliónov fliaš pre slovenský trh a svoje produkty exportuje do ďalších krajín. Tradičná značka minerálnej vody okrem iného rozširuje svoje portfólio funkčných vôd Magnesia Plus o inovatívne varianty Boost a Revital. Starostlivo vybrané vitamíny a minerály, obsiahnuté v novinkách, podporujú energiu či regeneráciu organizmu. Funkčné minerálne vody Magnesia Plus zároveň otvárajú modernú kapitolu v portfóliu tradičnej značky, ktorá s odvahou a inováciou reaguje na súčasné požiadavky trhu.

„Impulzom k celkovému redizajnu nášho loga bola potreba modernizácie a prispôsobenia súčasným trendom. Predchádzajúci dizajn už neodrážal dynamiku a inovatívne smerovanie našej značky,“ objasňuje dôvody zmeny Karolína Šimonová, Brand Managerka značky Magnesia. „Nové logo v prvom rade symbolizuje leviu silu prírodného horčíka. Sme presvedčení, že moderný dizajn potvrdzuje prémiovosť našej značky, okrem iného vďaka svojmu minimalizmu, použitiu metalických farieb a celkovému prevedeniu. Rovnako sme sa rozhodli pre výraznejšie odlíšenie podľa stupňa perlivosti,“ dodáva.

Nová vizuálna identita Magnesia, ktorú vytvorila medzinárodná agentúra FutureBrand, má za cieľ posilniť image značky ako ikony tým, že tvoria rafinované vizuálne prvky a výrazný symbol, ktorý dokonale vystihuje jej podstatu. „Odklon od erbu evokujúceho aristokratické dedičstvo k pôsobivej ikone leva nám umožnil lepšie využiť silu značky. V procese redizajnu sme dali prednosť základným vlastnostiam brandu, najmä sile spojenej s horčíkom. Hoci bol znak s dvoma levmi významným dedičstvom, cítili sme potrebu vyvinúť ho v modernejšiu ikonu. Pre udržanie spojenia značky s hlavným symbolom sme elegantne začlenili veľké M do levej hrivy, čím sme zaistili jemné, ale výrazné prepojenie,“ vysvetľuje hlavnú inšpiráciu pre tvorbu Fabrizio Severino, Design Director milánskeho FutureBrandu.

Inovatívny prístup k redizajnu je podporený prepracovanou marketingovou stratégiou, zahrňujúcou PR, online reklamu, spoluprácu s influencermi a kampaňou v médiách. Špecifický prístup k digitálnym a tradičným médiám má za úlohu maximálne osloviť a zapojiť cieľové publikum. „Chceme sa viac zamerať na mladšiu cieľovú skupinu, ale zároveň nezabúdame na nášho tradičného spotrebiteľa. Tomu individuálne prispôsobíme komunikáciu na všetkých kanáloch,“ upresňuje Karolína Šimonová.

Magnesia je výnimočná svojím značným obsahom horčíka, ktorý je pre ľudské telo nevyhnutný, a zároveň nízkym obsahom sodíku. Voda sa čerpá z hlbinných zdrojov v chránenej krajinnej oblasti Slavkovský les. Vo výrobnom závode v Mníchove na Karlovarsku vyrobili za minulý rok pre český trh 139 miliónov fliaš Magnesie. Medzi spotrebiteľmi je najviac obľúbený jemne perlivý variant. Rastúcu popularitu si získavajú aj nové funkčné minerálne vody Magnesia Plus, pričom k variantom Antistress a Focus teraz pribudli Magnesia Plus Boost s chuťou mandarínky, limetky a zázvoru, obohatená o niacín, jód a vitamíny B6 a B12 na povzbudenie organizmu, a Magnesia Plus Revital s chuťou hroznového vína a aloe vera, doplnená o niacín a vitamíny B12 a E, ktoré podporujú regeneráciu organizmu.

O minerálnej vode Magnesia

Magnesia je prírodná, stredne mineralizovaná voda s vysokým obsahom horčíka a nízkym obsahom sodíka. Pramení v Slavkovskom lese a čerpá sa z prírodného zdroja z hĺbky 100 metrov. Je vhodná na pravidelnú konzumáciu bez obmedzenia. Kúpiť ju možno v prírodnom neperlivom, jemne perlivom aj perlivom variante. Obľúbené sú aj ochutené varianty radu Magnesia Red s vitamínmi B a funkčnej vody Magnesia Plus v štyroch variantoch. Viac na www.magnesia.cz.

O Mattoni 1873

Značka Magnesia je súčasťou Mattoni 1873, najväčšieho distribútora nealkoholických nápojov v strednej Európe, s koreňmi siahajúcimi do roku 1873 a ku karlovarskému rodákovi Heinrichovi Mattonimu. Súčasnú podobu získala skupina v 90. rokoch vďaka výrazným investíciám talianskej rodiny Pasquale. Produkty vyváža do takmer 20 krajín sveta, vlastní zahraničné značky minerálnych vôd v Rakúsku, Maďarsku a Srbsku. V ČR, Rakúsku, Bulharsku, na Slovensku, v Maďarsku, Srbsku a Čiernej Hore je Mattoni 1873 výhradným výrobcom a distribútorom nealkoholických nápojov značiek firmy PepsiCo.