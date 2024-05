Fergie z Ruže pre nevestu v slzách prezradila, na čo boli všetci zvedaví: Toto je dôvod, prečo nenosí nohavičky

Blondínka, ktorá vypadla tesne pred finále, pripisovala nenávisť, ktorá sa jej dostávala od divákov, najmä tomu, že nenosí nohavičky. Teraz sa rozhodla prezradiť, že to nerobí len z rozmaru.

Počas 10 epizód, v ktorých Frederika bojovala o Radkovo srdce, bolo viackrát spomenuté, že nenosí nohavičky. Najprv to odhalila sama, keď skočila do bazéna a náhle bola jej sukňa priesvitná, takže z neho nechcela vyjsť von a potom si z toho začali robiť žarty ostatné súťažiace. Fergie brala ich poznámky s humorom až do chvíle, keď sa dozvedela, že ju preto Julie nazvala „call girl“.

Nebola to snaha zaujať

Ešte predtým, než sa Fergie objavila v relácii Bez ruže, upozornila svojich fanúšikov na sociálnej sieti na to, že práve tam hodlá konečne prezradiť dôvod, prečo nenosí nohavičky. Už tam vysvetlila, že to nerobí len z rozmaru a že je za tým skutočný dôvod. Pre nedostatok nohavičiek si pritom vypočula rôzne poznámky od ostatných súťažiacich aj od divákov, na základe ktorých si získala reputáciu dievčaťa, ktoré nevie inak zaujať.

Teraz sa však ukázalo, že to vôbec nebola jej snaha získať si pozornosť.

Moderátor Bez ruže jej zopakoval výrok Júlie a Fergie sa rozplakala. „Chápem, že to povedala, lebo to tak môže vyznieť,“ priznala blondínka v slzách. To, že nenosí nohavičky, totiž súvisí s jej zdravím, čo Fergie povedala aj dievčatám, s ktorými bola na izbe, no ostatným nie, a tak to Júlia nevedela.

Nakazil ju priateľ