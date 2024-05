Ľudia im nedávali veľkú šancu, oni im ukázali, že sa mýlia. Tieto páry našli lásku v reality šou a sú spolu dodnes

Azda v každej reality šou vznikol minimálne jeden pár, no odolnosť ich lásky prešla skutočným testom až potom, ako sa vypli kamery a súťažiaci sa vrátili do každodenného života. A práve tam mnoho z týchto vzťahov stroskotalo.

Tomáš a Petrana z Ruže pre nevestu, Rachel a Claude z Love Islandu – to sú najnovšie príklady párov zo zoznamovacích šou, ktorých vzťah sa skončil krátko po tom, ako sa vypli kamery. Neznamená to však, že sa skutočná láska v týchto šou nedá nájsť, keďže existuje hneď niekoľko príkladov šťastných párov, ktorým ich počiatočné zaľúbenie vydržalo dodnes.

Najväčšiu úspešnosť má Love Island, v ktorom vznikli a udržali sa štyri páry.

Majka a Chris

Začnime rovno víťazmi tretej série, Majkou a Chrisom. Ona je Slovenka, on je Čech a v šou to viackrát vyzeralo, že ich vzťah pohorí. Na začiatku Chris prezradil, že si do šou prišiel nájsť Češku, lebo chce žiť v Prahe, no nakoniec našiel sympatie v atraktívnej blondínke, ktorá kedysi súťažila o titul miss.

Najväčší zvrat pritom v ich prípade nastal v Casa Amor, keď boli od seba muži a ženy oddelení a dostalo sa k nim pokušenie v podobe nových bombshells. Práve tu Chrisa očarila krásna Darinka, ktorú si po návrate do vily vybral namiesto Majky. Neskôr však svoj krok oľutoval a diváci začali prosiť tvorcov šou, aby do nej vrátili vypadnutú Majku. Ich prianie sa splnilo, zaľúbení blondiaci sa k sebe vrátili a sú spolu dodnes.

Majka a Chris

Honza a Paulína

V prípade Honzy a Paulíny z tretej série vystupujú viaceré otázniky. Najprv sa hovorilo o tom, že Paulínu má vonku čakať iný muž a potom sa zas začala šíriť informácia, že sa títo dvaja dohodli, že to vyhrajú a svoju lásku len hrali. Tieto klebety ich nakoniec stáli miesto v šou a oni skončili na štvrtom mieste.

Paradoxom je, že Adam a Venis a Rachel a Claude, ktorí obsadili druhé a tretie miesto, sa krátko po skončení šou rozišli, zatiaľ čo Honza a Paulína sú naďalej spolu a zaľúbenci spoločne cestujú po svete.

Honza a Paulína

Denisa a Kryštof