V roku 1998 predpovedali, ako bude vyzerať David Beckham o 20 rokov. Tento pohľad vás zaručene prekvapí

S príchodom moderných technológií a rôznych aplikácií sa stalo hitom vytváranie predpovedí, ako bude niečo, respektíve niekto vyzerať aj o niekoľko desiatok rokov. Na konci 90. rokov sa jedna takáto predikcia ušla aj Davidovi Beckhamovi, pričom sa len potvrdilo, že nie každá predpoveď vyjde tak, ako tie v Simpsonovcoch.

David Beckham je skutočnou ikonou najvyššej úrovne. Vďaka futbalovej kariére dal o sebe vedieť pravdepodobne do všetkých štátov sveta, pričom aj po jej konci sa nestratil z obrazu. Stal sa z neho model, podnikateľ či spolumajiteľ futbalových klubov v Miami a Salforde.

Hviezdou bol aj v roku 1998, kedy futbalový magazín FourFourTwo vytvoril obrázok, ako bude vyzerať Beckham v roku 2020, spomína LAD Bible. Beckham mal v tej dobe 23 rokov, obliekal dres Manchestru United a reprezentoval Anglicko.

Napriek tomu, že dnes má 48 rokov, s manželkou zdieľajú podľa Insideru majetok v hodnote približne 490 miliónov eur a radí sa k popredným sexsymbolom, novinári mu v roku 1998 predpovedali mierne inú budúcnosť.

In 1998, FourFourTwo magazine predicted David Beckham would look like this in 2020. 😭 pic.twitter.com/6KCcCtlfcS

— CentreGoals. (@centregoals) October 5, 2023