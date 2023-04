Čistí ohorené sviečky, je závislý od bolesti z pichania ihlou: Nový dokument o Beckhamovi ukáže hviezdu v novom svetle

Väčšina fanúšikov Davida Beckhama pozná predovšetkým ako skvelého futbalistu s vycibreným citom pre módu, no málokto vedel o jeho druhej stránke, ktorá sa prejavuje predovšetkým za zatvorenými dverami jeho domu. Bývalý hráč Manchesteru United či Realu Madrid trpí takzvanou obsesívno-kompluzívnou poruchou (OCD).

Zákulisie ukáže nový dokument, všetko musí byť symetrické

Ako uvádza portál DailyMail, Beckham odkryl svoje súkromie dokumentaristom z Netflixu. Diváci sa môžu tešiť na doteraz nezverejnené zábery z jeho osobného života, pričom niektoré z nich budú pre divákov šokujúce. Angličan už v roku 2006 hovoril o tom, že oblečenie musí mať uložené symetricky a aj množstvo tetovaní si necháva robiť kvôli jednej zvláštnosti – je závislý od bolesti z pichania ihlou.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa David Beckham (@davidbeckham)

Ako však ukáže nový seriál, posadnutosť perfekcionizmom je spôsobená tým, že Beckham trpí takzvanou obsesívno-kompulzívnou poruchou (OCD). Podľa nových informácií ostáva v noci David často hore ešte niekoľko hodín, aby mohol dôkladne vyčistiť priestory domu.

„Neznášam prísť ráno dole do kuchyne a vidieť všade šálky, taniere a misky. Je tiež únavné obchádzať každú jednu sviečku a čistiť ju,“ hovorí bývalý futbalista, čím naráža na to, že okrem klasického upratovania mu spávať nedajú ani sviečky. Ohorené sviečky totiž údajne poctivo čistí od stuhnutého vosku.

Doma má 3 chladničky

Ďalšie zaujímavé informácie priniesla tiež Davidova manželka Victoria, ktorá nadviazala na jeho perfekcionizmus pri upratovaní a ukladaní vecí v domácnosti. Beckhamovej pozornosti neunikne ani chladnička, respektíve chladničky. Beckhamovci totiž majú v dome 3 chladničky, ktoré sú logicky rozdelené na jedlo, šaláty a nápoje. Victoria hovorí, že všetko v chladničkách je symetricky rozdelené a ak sa náhodou stane, že niekde „prebýva“ plechovka, David ju jednoducho vyberie a dá preč.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa David Beckham (@davidbeckham)

„Máme tri chladničky – jedlo v jednej, šaláty v druhej a nápoje v tretej. Predovšetkým v nápojovej je všetko symetrické. Ak tam sú napríklad tri plechovky, David jednu vyhodí, pretože tam musí byť párne číslo.“

Samotný futbalista priznal, že by sa OCD veľmi rád zbavil, no svoje nutkavé správanie zastaviť nevie. Porucha mu robila problémy aj pri cestovaní. „Tento problém ma sprevádza, aj keď vojdem do hotelovej izby. Predtým, ako sa uvoľním, musím presunúť všetky letáky a všetky knihy a dať ich do zásuvky. Všetko musí byť dokonalé,“ hovorí na margo OCD Beckham.