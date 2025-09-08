V Londýne sa objavila nová Banksyho maľba: Zobrazuje sudcu, ktorý kladivkom bije demonštranta

Foto: Instagram (banksy)

Monika Šuchová
TASR
Dielo zobrazuje aj krv.

Pred londýnskym súdom sa objavila nová nástenná maľba od pouličného umelca Banksyho. Zobrazuje sudcu, ako neozbrojeného protestujúceho udiera kladivkom. TASR o tom informuje podľa agentúry AP.

Nový Banksyho mural (nástenná maľba) zobrazuje na zemi ležiaceho demonštranta s transparentom postriekaným krvou, zatiaľ čo sudca v tradičnej parochni a čiernom plášti ho udiera kladivkom.

Banksy zverejnil fotografiu diela v pondelok na Instagrame, čo je obvyklý spôsob, ako potvrdzuje autenticitu svojho diela. Pripojil popis „Kráľovské súdy. Londýn“.

Odpoveď na situáciu

Hoci sa umelecké dielo neodvoláva na konkrétnu kauzu ani incident, aktivisti ho vnímajú ako odkaz na nedávny zákaz skupiny Palestine Action. V sobotu bolo na londýnskom proteste, ktorý spochybňoval toto rozhodnutie vlády, zatknutých takmer 900 ľudí.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Banksy (@banksy)

Skupina Defende Our Juries ako organizátor protestu vo vyhlásení uviedla, že nástenná maľba „silne zobrazuje brutalitu, ktorú rozpútal“ vládny zákaz. „Keď sa zákon používa ako nástroj na potlačenie občianskych slobôd, neuhasí disent, ale posilní ho,“ uvádza sa vo vyhlásení.

Bezpečnostné orgány pred budovou súdu v pondelok nástennú maľbu prekryli čiernymi plastovými plachtami a dvoma kovovými zábranami, strážia ju dvaja policajti a CCTV kamera.

Kto je Banksy?

Banksy začal svoju kariéru sprejovaním budov v anglickom Bristole a stal sa jedným z najznámejších výtvarných umelcov na svete. Jeho obrazy a inštalácie sa predávajú v aukciách za milióny dolárov, lákajú tiež zlodejov a vandalov.

Zlodeji ukradli napríklad maľbu na dverách núdzového východu z parížskeho klubu Bataclan, ktorá vzdávala hold obetiam teroristických útokov z 13. novembra 2015. Banksy tiež tvoril po invázii Ruska koncom februára 2022.

Minulé leto upútal pozornosť Londýna kolekciou so zvieracou tematikou od horskej kozy sediacej na pilieroch budovy cez pirane krúžiace okolo policajného strážneho stanovišťa až po gorilu, ktorá akoby držala vstupnú bránu do londýnskej zoo.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Kým národ konsoliduje, vláda usporadúva veľké oslavy: Za dva roky nás stáli viac ako 5…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Kým národ konsoliduje, vláda usporadúva veľké oslavy: Za dva roky nás stáli viac ako 5 miliónov eur, táto bola najdrahšiaKým národ konsoliduje, vláda usporadúva veľké oslavy: Za dva roky nás stáli viac ako 5 miliónov eur, táto bola najdrahšia
Lucie o vodcovi kutnohorskej sekty: Chcel, aby sme ho mali za Boha, no hrával Playstation a jazdil na rýchlych autáchLucie o vodcovi kutnohorskej sekty: Chcel, aby sme ho mali za Boha, no hrával Playstation a jazdil na rýchlych autách
Jedli sme v najlepšej reštaurácii z Na nože. Jana pracuje v Nórsku, kde sa dá za leto zarobiť aj 10-tisíc eurJedli sme v najlepšej reštaurácii z Na nože. Jana pracuje v Nórsku, kde sa dá za leto zarobiť aj 10-tisíc eur
Navštívili sme nádhernú dolinu, ostali sme očarení: Nájdete tu zábavný park, rybník aj jazero, v ktorom sa ukrýva príšeraNavštívili sme nádhernú dolinu, ostali sme očarení: Nájdete tu zábavný park, rybník aj jazero, v ktorom sa ukrýva príšera
Najzvrhlejší muž v dejinách markíz de Sade: Pri sexuálnych orgiách týral a mučil prostitútky, pomenovali po ňom sadizmusNajzvrhlejší muž v dejinách markíz de Sade: Pri sexuálnych orgiách týral a mučil prostitútky, pomenovali po ňom sadizmus
Dcére posielala 50 správ denne, písala, že má skočiť z mosta a zomrieť: Matka takto odôvodnila, prečo to robilaDcére posielala 50 správ denne, písala, že má skočiť z mosta a zomrieť: Matka takto odôvodnila, prečo to robila
Katka praxovala v nemocnici v Japonsku: Ľudia sa tu k sebe správajú vždy s úctou, toto ma prekvapiloKatka praxovala v nemocnici v Japonsku: Ľudia sa tu k sebe správajú vždy s úctou, toto ma prekvapilo
Spal s 5-tisíc ženami, mal znásilniť 13-ročného chlapca: Charlie Sheen zarábal milióny, tvrdil, že je sexuálny strojSpal s 5-tisíc ženami, mal znásilniť 13-ročného chlapca: Charlie Sheen zarábal milióny, tvrdil, že je sexuálny stroj
Za obed som dala 22,70 €: Jedla som v najlepšej reštaurácii z Na nože, ktorej dal Novák 5 nožov. Vystrašila ma jedna vecZa obed som dala 22,70 €: Jedla som v najlepšej reštaurácii z Na nože, ktorej dal Novák 5 nožov. Vystrašila ma jedna vec
Nikdy sa to nemalo stať: Najväčšia národná tragédia za 20 sekúnd pochovala pod betónom 1 500 ľudí, dalo sa tomu zabrániťNikdy sa to nemalo stať: Najväčšia národná tragédia za 20 sekúnd pochovala pod betónom 1 500 ľudí, dalo sa tomu zabrániť
Dcéra sa mu narodila mŕtva, opatroval sestru s rakovinou: Keanu Reeves zažil veľa zlého, má 380-miliónový majetokDcéra sa mu narodila mŕtva, opatroval sestru s rakovinou: Keanu Reeves zažil veľa zlého, má 380-miliónový majetok
Toto je skrytý poklad iba 30 minút od Slovenska. Vyskúšali sme reštauráciu z českého Na nože a plavili sa čarovným areálomToto je skrytý poklad iba 30 minút od Slovenska. Vyskúšali sme reštauráciu z českého Na nože a plavili sa čarovným areálom

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac