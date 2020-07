V kinách ho premietali 5 rokov a je plný sexu. Kontroverzný erotický film vychádza zo skutočnej udalosti

V kinematografii vzniklo množstvo filmov, ktoré sú na pomedzí umeleckého filmu a pornografie. Medzi ne nepochybne patrí aj snímka s názvom 9 a 1/2 týždňa, v ktorom erotické scény a nahota predstavujú dominantnú úlohu.

Režisér Adrian Lyne sa preslávil najmä svojou kontroverznou tvorbou obsahujúcou množstvo erotických prvkov a scén. Osudová príťažlivosť a Lolita, adaptácia rovnomenného románu o vzťahu muža s maloletým dievčaťom, predstavujú vrchol jeho tvorby. Keď sa spomenie spojenie filmu a pornofilmu netreba zabúdať na jeho starší film 9 a 1/2 týždňa.

Zachytáva pravdivú výpoveď

Snímka bola nakrútená podľa knižnej predlohy memoárov autorky Ingeborg Day, Vychádza teda zo skutočných udalostí a príbehu ženy, ktorá zostala uväznená v toxickom vzťahu. Ten vychádzal najmä zo sexuálnych skúseností a experimentovaním s rôznymi praktikami, sadomasochizmom alebo voyeurizmu.

Lyne práve na týchto skutočnostiach vystaval dejovú líniu svojho filmu. Týmto spôsobom sa pokúsil zachytiť pocity samotnej autorky, ktoré vo svojej knihe vystihla a prežívala. Vďaka tomu sa väčšinu filmového času nepozeráme na plynúci príbeh, ale na sexuálne hry ústrednej dvojice. Príbeh sa sústreďuje na maliarku Elizabeth, ktorá počas deväť a pol týždňa prepadáva závislosti na dominantnom mužovi a sexe, pričom úplne stráca samú seba.

Kontroverzná bola už samotná kniha, práve kvôli svojmu obsahu a autenticite. Autorka v nej presvedčivo opísala vlastné skúsenosti so sexuálnou posadnutosťou a nekontrolovateľným vplyvom muža, ktorý značne zmenil jej život aj ju samú. Filmové štúdio, pod ktorým mal film pôvodne vzniknúť, sa projektu zriekol tri dni pred začiatkom natáčania. Napokon však k jeho realizácii predsa došlo a získal obdivuhodný úspech, ale aj rozporuplné hodnotenia.

V kinách ho premietali päť rokov

Na jednej strane bol nominovaný na Zlatú malinu, teda filmovú anticenu, a to rovno v troch kategóriách, na druhej zaznamenal nevšedný divácky úspech, predovšetkým v Európe. Svoje rozpočtové pokladne naplnil najmä v Taliansku a vo Francúzsku. Tu zaznamenal taký enormný divácky úspech, že ho vo francúzskych kinách premietali po dobu piatich rokov, čo mu prinieslo zisk 100 miliónov dolárov. V Brazílii si ho mohli diváci vychutnávať takmer tri roky.

Režisér do hlavnej úlohy nasadil zvodnú mladú herečku Kim Basinger, čím si podľa článku The New York Times z roku 1986 podmanil množstvo divákov. S jej hereckým prejavom pri nakrúcaní značne experimentoval a so svojím hereckým partnerom sa nesmela mimo natáčania a mimo samotného režiséra vôbec stretávať. Tým chcel vybudovať medzi dvojicou ešte väčšie napätie a zároveň autenticky zachytiť „vzťah“ po dobu deväť a pol týždňa.

Snímka sa vďaka svojmu neobyčajnému úspechu stala na určitý čas v niektorých krajinách kultovou. Napriek tomu, ako to už pri tomto žánri býva, má film dodnes veľmi rozporuplné hodnotenia. Na ČSFD si vyslúžil 63 % a IMDb 6,0 bodov z 10. Ide však nepochybne o snímku, na ktorú sa názory divákov diametrálne líšia. Preto ak máte radi filmové klasiky, novátorské filmy alebo snímky vychádzajúce zo skutočnej udalosti, nenechajte si film 9 a 1/2 týždňa ujsť.