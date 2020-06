Uviedli ho v jednom kine a videli ho len 2 ľudia. Nový horor sa aj tak stal najzárobkovejším filmom víkendu

V súvislosti s koronavírusom a vo väčšine sveta stále zatvorenými kinosálami, nastávajú v rebríčkoch najzárobkovejších a najnavštevovanejších filmov pomerne bizarné situácie. Do popredia sa totiž dostávajú projekty, ktoré by v inom období doslova pohoreli. A to je aj prípad nového krátkeho hororu s názvom Unsubscribe.

Milovníci kinematografie stále čakajú na opätovné otvorenie kinosál a uvedenie odložených projektov ako marvelovky Black Widow, pokračovanie hororu Tiché miesto 2 (A Quiet Place: Part II), bondovky Nie je čas zomrieť (No Time To Die) a ďalších. Kým sa tak však stane, priestor v kinách majú prevažne menej známe filmy a reprízy. Mnohí tvorcovia však využívajú možnosť premietať svoje nezávislé projekty na veľkom plátne aspoň v tých kinách, ktoré otvorené sú. Medzi také patria autokiná či online premietania u divákov doma. No a presne takýmto spôsobom svoj projekt dostala von aj šikovná dvojica tvorcov, informuje spravodajský portál BBC News.

Nulové náklady a tržby 25-tisíc pri dvoch divákoch

Herec a YouTuber Eric Tabach sa spojil s filmárom Christianom Nilssonom a bez akýchkoľvek finančných prostriedkov vytvorili krátky, len 29 minút trvajúci horor s názvom Unsubscribe. Ten nakrútili len za pomoci aplikácie Zoom a vytvorenie celého filmu im trvalo len 5 dní. To ale nie je všetko.

Dvojici sa podarilo pri nulovom rozpočte na čokoľvek dosiahnuť tržby viac ako 25-tisíc dolárov, čím sa z novej snímky Unsubscribe stal najzárobkovejší film počas jediného víkendu. No a aby toho nebolo náhodou málo, tak tento rekord sa im podarilo dosiahnuť aj napriek tomu, že na film uvádzali len v jednom kine a doň zašli len oni dvaja ako diváci. Ako je to možné?

Stavili na istotu

Dvojica tvorcov prišla so šikovným nápadom, ktorý bol jedinou šancou, ako dostať film do čela rebríčka a nebyť pritom v mínuse. Využili techniku distribúcie známu ako „four-walling“. Ide o spôsob distribúcie, kedy si filmári alebo filmoví distribútori prenajmú za symbolický poplatok celú kinosálu a všetky zárobky z predaja lístkov idú automaticky do ich vrecka.

„Keď sme zistili, že aj toto je jedna z možností distribúcie, išli sme do toho. Uvedomil som si, že aktuálne tržby v kinách sú absurdné. 9- až 15-tisíc dolárov zarobí každý film. Nič veľké nemalo vyjsť, veľkofilmy boli presunuté. Chcel som teda nájsť spôsob, ako mať tie najvyššie čísla,“ vysvetlil Tabach webu BBC News.

Tým, že si dvojica kúpila všetky sedadlá v kinosále a premietala si film, v kine boli mimochodom len oni dvaja ako tvorcovia, tak sa dokázali prakticky dostať na nulu, pretože si vlastne zaplatili vlastné vrecká. Ich pointou pritom nebolo na filme mastne zarobiť, ale byť v rebríčku najzárobkovejších filmov víkendu. A to sa im vďaka jednoduchému triku podarilo.

V hlavnej úlohe hviezda Netflixu

Krátky horor Unsubscribe dvojica nakrútila v priebehu piatich dní pri nulovom rozpočte. V hlavných úlohách sa predstavila pätica hercov, pričom jedným z nich bola aj tvár známa zo seriálu Ozark na Netflixe, herec Charlie Tahan. Ďalej si v snímke zahrala aj herečka Michelle Kahre, či YouTuberi ako Thomas Brag a Zach Kornfeld.

Príbeh hororu, ku ktorému mal Tabach scenár hotový v priebehu jedného dňa, sa točí okolo skupinky YouTuberov, ktorých prostredníctvom hovoru cez aplikáciu Zoom terorizuje neznámy stalker.

Zaujímavé pritom je, že herci sa spolu na pľaci ani nestretli. Každý sa totiž nakrúcal sám u seba doma. Tvorcovia tak mali úplne nulové náklady na jeho výrobu. Snímku Unsubscribe si môžete pozrieť na webe Vimeo za poplatok niečo vyše troch eur. Trailer naň si môžete pozrieť nižšie.