Už o pár hodín nás zasiahne zima, v týchto lokalitách bude aj snežiť: Na slnko zabudnite, prichádza sychravá jeseň

Foto: Unsplash

Nina Malovcová
Severný vietor a mrholenie zasiahne celé Slovensko.

Ak ste si ešte včera užívali slnečné lúče a príjemné teploty, dnes vás počasie rýchlo vráti do reality. Jeseň sa ukazuje v plnej sile a k slovu sa dostáva chlad, dážď a dokonca aj sneh. Nie, nie je to opis nočnej mory, je to predpoveď na utorok 14. októbra.

Podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) a portálu iMeteo sa do strednej Európy natlačil výbežok tlakovej výše so stredom nad Britskými ostrovmi. Od severovýchodu zároveň zasahuje okraj tlakovej níže, ktorý k nám prináša chladný vzduch. Inými slovami, sever si opäť robí čo chce a my na to doplácame bundami, šálmi a studenými rukami.

Teplo sa lúči, teploty padajú ako jesenné lístie

Zabudnite na teplé popoludnie. Dnes bude obloha prevažne oblačná až zamračená, s teplotami, ktoré sa budú pohybovať len medzi 11 až 16 °C. A to ešte v tých šťastnejších regiónoch. V chladnejších častiach krajiny, teda v Žilinskom kraji, na Horehroní, Spiši a na krajnom severovýchode sa teploty vyšplhajú sotva na 6 až 11 °C.

Na horách vo výške 1500 metrov bude okolo -1 °C, takže ak sa tam dnes niekto vyberie, určite si pribalí rukavice namiesto opaľovacieho krému.

Dážď, hmla a dokonca aj sneh

K ochladeniu sa pridajú aj prehánky alebo slabý dážď, najmä na severe Slovenska. Podľa iMeteo by mali byť zrážky len slabé, s úhrnom do 4 mm, no aj tak pôjde o ten typ počasia, ktoré dokáže pokaziť náladu aj najväčším optimistom. Vo vyšších polohách nad 1400 m n. m. už dokonca bude snežiť.

Ilustračná foto: Needpix

Ak sa teda chystáte na túru, k termoske s čajom si vezmite aj zimnú čiapku. Ráno a dopoludnia sa navyše môže objaviť aj hmla, ktorá zníži dohľadnosť a pridá dňu ešte viac melanchólie.

Ak by vám nestačili nízke teploty, na pocite tepla nepridá ani severný vietor. Bude prevažne slabý až mierny, no dostatočne studený na to, aby ste mali pocit, že je o pár stupňov menej. Pocitová teplota tak môže byť ešte nižšia, najmä ak sa zdržiavate vonku dlhšie než pár minút.

Ako to vyzerá v mestách

V Bratislave bude oblačno a teplota sa bude držať okolo +12 °C, ideálne počasie na sedenie vo vnútri s teplým čajom. Košice a Prešov čaká podobný scenár s teplotou +9 °C. V Žiline to bude len +7 °C, takže ak máte radi leto, dnes tam radšej necestujte. Banská Bystrica, Martin a Trnava sa dočkajú okolo +9 až +10 °C, Nitra bude mať o niečo milších +11 °C. Najchladnejšie však bude v Poprade, kde teplomer nepresiahne +6 °C, „ideálne“ počasie pre všetkých, ktorí radi hovoria, že zimu neznášajú.

Streda prinesie malé zlepšenie, ale teplo stále nečakajte

Podľa SHMÚ bude v stredu Slovensko stále pod vplyvom chladnejšieho vzduchu, no do strednej Európy začne zasahovať výbežok vyššieho tlaku od severozápadu. Nad Pobaltím a Ukrajinou sa zároveň bude presúvať brázda nízkeho tlaku, takže obloha síce nebude úplne modrá, ale mierne sa vyčasí.

Foto: Unsplash

Počas dňa bude polooblačno až oblačno, spočiatku miestami aj zamračené. Ráno a dopoludnia sa môže tvoriť hmla a ojedinele sa vyskytnú slabé zrážky. Nočné teploty klesnú na 9 až 4 °C, v údoliach miestami len na 2 °C. Denné maximá vystúpia na 11 až 16 °C, no na Orave, Liptove a Spiši zostane len okolo 9 °C.

Vietor bude prevažne slabý, takže sa neochladíme ešte viac, ale ani nezohrejeme. Ak ste dúfali, že sa po utorkovej zime sa počasie zázračne otočí, musíme vás sklamať. Zatiaľ to vyzerá tak, že teplé dni sú definitívnou minulosťou a jeseň sa rozhodla ukázať tú menej priateľskú tvár.

