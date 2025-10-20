Už keď mala 9 rokov, myslela to vážne. Speváčka Sima prelomila mlčanie a odhalila svoje začiatky v kariére

Foto: Instagram.com/simonahegerova

Jana Petrejová
Mala v tom od začiatku jasno.

Odmalička vedela, že chce stáť na pódiu s mikrofónom v ruke pred veľkým publikom. Dnes? Nedávno mala najväčší koncert svojej kariéry v Trnave, kde prišlo 26 000 fanúšikov. Patrí medzi úspešné slovenské speváčky, k čomu jej dopomohla pevná vôľa, odhodlanosť a žiadne pochybnosti. 

Išlo o šou na svetovej úrovni s kapelou, ktorú tvorili kvalitní hudobníci, tanečníci, vokalisti a iní hostia. Možno povedať, že koncert v Trnave bol svetového rázu. O výbornej atmosfére, speve a tanečných výkonoch hovorili fanúšikovia na sociálnych sieťach ešte niekoľko dní potom a je dosť možné, že tento zážitok v nich rezonuje doteraz. Kým sa však speváčka Sima dostala tam, kde je teraz, musela prejsť nejakú cestu, ako uviedla vo FUN rádiu.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa SIMA (@simonahegerova)

Vedela, že sa tomu chce venovať

Pod drobnohľad Adely a Sajfu sa dostala Simona Hegerová, ktorá odpovedala na zvedavé otázky oboch moderátorov. Reč padla aj na úplné začiatky, ktoré pomaly, ale iste odštartovali jej pôsobenie v hudobnej brandži.

Nemala to úplne jednoduché a hoci je Sima mladá, predsa len jej trvalo niekoľko rokov, kým sa vypracovala na úspešnú speváčku. Ako priznala, začala v 18. rokoch, takže 11 rokov trvalo, kým si mohla užiť ovácie veľkého publika v Trnave. Hoci sa spevu venovala už keď mala 6 rokov, to však neráta. „Ale brala som to vážne, keď som mala 9 rokov,“ ozrejmila speváčka.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa SIMA (@simonahegerova)

Adelu však zaujímalo, čo sa udialo u nej v 9. rokoch, že sa rozhodla ísť cestou, ktorá by ju doviedla k speváckej kariére. „To už som mala prvý mikrofón. Vlastne intro na mojom štadióne bolo z roku 2005, to bol môj vek a mala som tam prvý mikrofón, ktorý bol z kotúčika kuchynských utierok, obalených v červenom a nalepeného Kinder vajíčka, aby to vyzeralo ako mikrofón,“ prezradila Sima.

Vtedy nastal zlom, kedy to už začalo byť vážne. „To už bolo seriózne. Mala som ruku vo vačku, držala som ten mikrofón, spievala som a predstavovala som si, že takto chcem byť jedného dňa. Takže už som seriózne vedela, že toto je to, čomu sa chcem venovať,“ priznala.

Čím si kedysi privyrábala?

