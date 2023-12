Unikátny podzemný kryt sa štátu nepodarilo predať, teraz je lacnejší: Cena milo prekvapí, dostanete k nemu aj pozemok

Ľudia si svoje bývanie predstavujú rôzne. Kým jedni uprednostňujú klasiku, nájdu sa aj takí, ktorí sa usadia v tiny house alebo, naopak, v kaštieli. So zaujímavými ponukami za výhodné sumy z času na čas prichádza aj štát. Môže ísť o chatu, klasický byt, alebo dokonca aj o podzemný kryt, o ktorom sme vás informovali v lete. Práve posledný zo spomínaných zrejme nepatrí k tým, kam sa vydáte na obhliadku, aby ste si tu mohli naplánovať zariadenie kuchyne. Ak ste však obdivovateľom vojenských objektov a histórie, môže sa vám hodiť. Teraz sa jeho cena navyše ešte znížila.

Lacnejší a s pozemkom

Podzemný kryt sa nachádza mimo obce Trnava pri Laborci, v okrese Michalovce. V online aukcii sa objavil už skôr, vtedy ho štát ponúkal za 11 700 eur. Keďže sa nenašiel nikto, kto by si s ním poradil, Ministerstvo financií cenu spustilo. Dnes ho môžete mať za 10 530 eur.

Na obhliadku sa môžete prihlásiť telefonicky, a to najneskôr do 20. decembra tohto roka. Je to viac-menej „kupovanie“ mačky vo vreci, keďže štát nezverejnil žiadnu fotku objektu, a teda pred osobnou návštevou neviete, do čoho idete.

Za všetko zrejme hovorí informácia o tom, že nemá súpisné číslo. Kryt disponuje trativodom a drenážnym potrubím. Napriek tomu je tu však minimálne jedna vec, ktorá by vás mohla očariť. V cene je aj pozemok o výmere 353 metrov štvorcových.

Ponuka je skutočne netradičná, ale využitie hádam má. Koniec koncov, ľudia dnes chodia za zážitkami a platia za prespanie aj v bizarnejších príbytkoch. Ak sa teda rozhodnete pre obhliadku, a tá vás presvedčí, s cenovou ponukou dlho neváhajte. Tú je možné poslať najneskôr do 11. januára 2024.