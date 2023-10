Veľký kaštieľ v malebnej prírode sa predáva za cenu bytu v Bratislave: Na nového majiteľa čaká krásny pozemok, ale aj výzva

Medzi nehnuteľnosťami určenými na predaj sa z času na čas objavia aj zaujímavé historické budovy, ktoré sa často predávajú v cenách, za aké bežne v našom hlavnom meste kúpite 3-izbový byt. Do tejto kategórie spadá aj dnešný historický kaštieľ zo 17. storočia, ktorý lemuje malebná príroda Veľkej Fatry. Našli sme ho na portáli Nehnuteľnosti.sk.

Obrovský pozemok, ale aj veľká výzva

Kaštieľ sa nachádza v regióne Turiec, konkrétne v obci Necpaly a jeho okolie dotvára krásna príroda Veľkej Fatry. Budova má pôvod v druhej polovici 17. storočia, pričom jeho jadrom je gotická stredoveká kamenná kúria z 15. storočia. „Kaštieľ nepravidelného tvaru čiastočne zasadený do svahu je dvojpodlažný, fasády kaštieľa sú hladké, s jednoduchými oknami, v priečelí s nadokennými rímsami a so šindľovou strechou,“ uvádza sa v ponuke na realitnom portáli.

Úžitková plocha kaštieľa predstavuje 1 250 metrov štvorcových a atraktivitu ponuke dodáva tiež veľkosť pozemku – 1,7 hektára. Ide tak o potenciálne vhodný podnikateľský predmet.

„Lokalizácia kaštieľa – podhorské prostredie Turca – Veľkej Fatry a veľkosť pozemku – 1,7 ha – dávajú predpoklad realizácie rekonštrukcie na ubytovacie a reštauračné zariadenie,“ píše sa v ponuke. Cena objektu bola stanovená na 378-tisíc eur, no do úvahy treba brať aj fakt, že pred novým majiteľom stojí výzva v podobe značnej investície do opravy budovy a skultúrnenia okolia. Už z fotiek je zreteľné, že kaštieľ si bude vyžadovať rekonštrukciu prakticky v každej oblasti.

