Umelecký svet zasiahla smutná správa: Zomrel obľúbený detský spisovateľ, má na konte viac ako 150 kníh

Britský spisovateľ Allan Ahlberg zomrel vo veku 87 rokov, uvádza tlačová agentúra AP s odvolaním sa na jeho vydavateľstvo Penguin Random House. Bol autorom viac ako 150 kníh pre deti a mládež, vrátane obľúbených diel ako Eat Peach Pear Plum a The Jolly Postman.

Ahlbergove knihy priviedli generácie malých detí k čítaniu prostredníctvom jednoduchých rýmov, bystrého pozorovania a jemného humoru. Mnohé z nich vytvoril spolu so svojou manželkou Janet Ahlbergovou, ilustrátorkou, ktorá zomrela v roku 1994.

Zanechal po sebe množstvo kníh

Kniha Peepo! (1981) ponúkla pohľad na svet očami dieťaťa a bola interaktívna príjemným analógovým spôsobom – s otvormi v stránkach, cez ktoré bolo možné nazrieť do ďalších scén.

Kniha The Jolly Postman (1986) bola ešte vynaliezavejšia. Obsahovala pohľadnice a listy v obálkach, s ktorými sa deti mohli hrať, zatiaľ čo sledovali poštára doručujúceho poštu rozprávkovým postavičkám.

Ahlberg tiež napísal knihy vtipov, medzi ktoré patrí The Ha Ha Bonk Book, a zbierky básní pre deti vo veku základnej školy, napríklad Please Mrs. Butler a Heard it in the Playground.

Ahlberg sa narodil v roku 1938 a vyrastal u adoptívnych rodičov v robotníckej rodine v meste Oldbury v strednej Anglicku. Predtým, ako sa stal učiteľom, pracoval ako „poštár, pomocník inštalatéra a hrobár“, uvádza jeho vydavateľstvo. S manželkou Janet sa zoznámil na pedagogickej fakulte a ich prvá spoločná kniha Here are the Brick Street Boys vyšla v roku 1975.

Po tom, ako Janet vo veku 50 rokov podľahla rakovine, Ahlberg spolupracoval s inými ilustrátormi, medzi ktorých patrili Raymond Briggs či jeho dcéra Jessica Ahlbergová. Pre dospelých čitateľov napísal publikácie Janet’s Last Book, The Boyhood of Burglar Bill a The Bucket. Ahlberg po sebe zanechal druhú manželku Vanessu Clarkovú, dcéru a dve nevlastné dcéry.