Umelecký svet smúti: Vo veku 82 rokov odišiel umelec, ktorý zmenil hudbu, ako ju poznáme. Bol hlasom celej generácie

Vo veku 82 rokov zomrel Sly Stone, jeden z najvplyvnejších amerických hudobníkov druhej polovice 20. storočia. Hudobník, ktorý svojím originálnym štýlom ovplyvnil celý vývoj funkovej hudby, podľahol vážnemu pľúcnemu ochoreniu a ďalším komplikáciám.

O jeho úmrtí informovala jeho kapela Sly & the Family Stone. Ako uvádza CNN Prima NEWS, ktorá sa odvoláva na tlačové agentúry, Stone zomrel v Los Angeles obklopený rodinou.

Bol hlasom generácie, ktorá verila, že je možné všetko

Sylvester Stewart, známy pod prezývkou Sly Stone, sa narodil 15. marca 1943 v štáte Texas ako druhé z piatich detí. K menu Sly prišiel v detstve vďaka spolužiakovi, ktorý nevedel vysloviť jeho krstné meno správne. Neskôr sa z tejto náhodnej prezývky stalo synonymum hudobnej slobody, odvahy a jednoty.

Jeho kapela Sly & the Family Stone, založená v roku 1966, bola revolučná nielen hudobne, ale aj spoločensky. Bola totiž prvou významnou skupinou, v ktorej vystupovali ženy aj muži rôznych rás. Spolu na pódiu stáli belosi aj Afroameričania, čo v čase pretrvávajúcej rasovej segregácie pôsobilo ako zjav z budúcnosti. Svojím zložením stelesňovala nádej, že kultúra môže predbehnúť politiku a meniť svet.

Funk miešal s rockom aj gospelom, vytvoril nový jazyk hudby

Medzi najznámejšie piesne kapely patria Everyday People, Thank You (Falettinme Be Mice Elf Agin) či Family Affair. Stoneova hudba však ďaleko presahovala hranice žánrov. V jeho tvorbe sa spájal funk s prvkami psychedelického rocku, soulu, gospelu aj jazzu. Aj preto sa o ňom hovorí ako o jednom z najoriginálnejších priekopníkov modernej populárnej hudby.

Najväčší úspech zaznamenala skupina v rokoch 1968 až 1971. Jej vystúpenie na festivale Woodstock sa dodnes radí medzi najikonickejšie momenty tohto legendárneho podujatia. Ako napísala agentúra AP, žiadna iná skupina nedokázala lepšie vystihnúť eufóriu konca 60. rokov a viery v to, že sa všetko dá zmeniť.

Zanechal po sebe odkaz, ktorý bude žiť aj ďalej

Hudba Slya Stonea bola odvážna, hravá, duchovne silná a zároveň plná neúprosnej pravdy. Nešlo len o zábavu, ale aj o výpoveď doby. Svojím odkazom sa zaradil medzi ľudí, ktorí nečakali, kým sa zmení svet a zmenili ho sami.