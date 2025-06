Z lesa sa ozýval žalostný plač: Sučku so šteniatkami niekto priviazal o strom, zachránili ich v hodine dvanástej

Prípad, ktorý sa odohral len pred niekoľkými dňami na Slovensku, vyráža dych. Niekto priviazal vychudnutú sučku o strom hlboko v lese a vedľa nej ponechal desať drobných šteniatok. Zrejme ich tam nechal zomrieť bez akéhokoľvek súcitu. Vďaka náhode a rýchlemu zásahu však prežili, no ich boj sa ešte neskončil.

Na otrasný čin upozornil útulok Tuláčik z Brezna, ktorý o prípade informoval prostredníctvom sociálnych sietí. V statuse uviedol, že psíky zachránil okoloidúci pán, ktorý začul žalostný plač sučky.

Zavolal do útulku a vďaka jeho rýchlej reakcii sa podarilo všetky zvieratá previezť do bezpečia. Útulok teraz vyzýva verejnosť, aby im pomohla zvládnuť situáciu, keďže ich kapacity sú už na hrane.

Krátka reťaz jej nedovolila postarať sa o všetky mláďatá

Sučka, ktorú útulok pomenoval Elizabeth, bola doslova na kosť vychudnutá a mala oči plné strachu. Bola priviazaná reťazou o strom tak, že sa nemohla ani pohnúť. Niektoré zo šteniatok ležali mimo jej dosahu, a tak sa o ne nedokázala postarať.

„Keby sme prišli o pár hodín neskôr, už by nemuseli byť medzi živými,“ uviedol útulok. Všetky šteniatka aj so sučkou sa podarilo zachrániť. Dnes sú v bezpečí, no ich cesta sa tým nekončí.

Tento prípad nie je ojedinelý

Príbeh Elizabeth a jej mláďat nie je len o náhode a šťastnom konci. Je smutnou pripomienkou toho, ako rýchlo a ľahostajne sa niektorí ľudia dokážu zbaviť živého tvora. Kým niekto zviera priviaže o strom a nechá ho napospas, iní sú ochotní konať, všimnúť si, zavolať pomoc alebo otvoriť dvere.

Ak sa niekedy stretnete so zvieraťom v núdzi, nie je potrebné veľa. Niekedy stačí všimnúť si. Niekedy len zavolať. A niekedy práve vďaka tomu niekto zostane nažive.