Ukrajina zasiahla dronom jeden z najväčších rafinérskych komplexov v Rusku. Od frontu je vzdialený 1 400 kilometrov

Ukrajinský dron v sobotu zasiahol jednu z najväčších ruských ropných rafinérií, čo zapríčinilo požiar a menšie škody, uviedli ruskí predstavitelia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Ropný komplex patriaci spoločnosti Bashneft sa nachádza na okraji ruského mesta Ufa, približne 1 400 kilometrov od frontovej línie na Ukrajine. Na záberoch zverejnených na sociálnych sieťach vidno dron, ktorý sa približuje k rafinérii a následne exploduje, píše AFP.
„Dnes sa stal závod spoločnosti Bashneft terčom teroristického útoku vykonaného prostredníctvom bezpilotných lietadiel,“ uviedol na platforme Telegram líder oblasti Baškirsko Radij Chabirov. Podľa jeho slov narazil jeden dron do podniku, zatiaľ čo druhý bol zostrelený.
Útoky Kyjeva sú strategické
„Nedošlo k žiadnym obetiam ani zraneniam. Výrobné zariadenie utrpelo menšie škody a vypukol tam požiar, ktorý sa aktuálne hasí,“ dodal. K útoku sa prihlásila ukrajinská vojenská rozviedka GUR. Kremeľ opísal v roku 2016 rafinérsky komplex Bashneft v meste Ufa ako „jeden z najväčších v krajine“. Tvrdil, že vyrába viac ako 150 druhov ropných produktov.
Kyjev sa snaží oslabiť schopnosť Moskvy financovať vyše trojročnú vojnu útokmi zacielenými na jej ropné a plynárenské objekty, ktoré sú kľúčovými zdrojmi pre jej štátny rozpočet.
