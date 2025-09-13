Dvere boli vytrhnuté, črepy skla rozptýlené po ceste. Európskou metropolou otriasla explózia, zranených je 21 ľudí

Pri sobotňajšom výbuchu v bare v španielskej metropole Madrid utrpelo zranenia 21 osôb, tri z nich sú vo vážnom stave, uviedli španielske záchranné služby. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.
K výbuchu došlo približne o 15:00 hod. v štvrti Vallecas na juhu hlavného mesta. Na mieste zasahovali hasiči, ktorí odpratávali trosky, oznámili madridské záchranné služby v príspevku na platforme X, kde zdieľali aj zábery čiastočne zrúteného stropu baru a tehál rozhádzaných na zemi.
Dvere podniku boli vytrhnuté z pántov a črepy skla rozptýlené po ceste, zatiaľ čo záchranári odnášali jednu z obetí na nosidlách, píše AFP.
Pohotovostné služby uviedli, že záchranné zložky ošetrili 21 ľudí, pričom tri osoby boli vo „vážnom“ a dve v „potenciálne vážnom“ stave. Dodali, že úrady pri zásahu nasadili aj pátracie psy a drony.
