Slováci by vraj boli ochotní platiť vyššie dane, keby sa nekradlo, tvrdí Matovič. Migaľovci možno založia stranu

Foto: TASR - Jakub Kotian

Roland Brožkovič
SITA
Súčasná vláda chce naopak vyššie dane od ľudí, ktorí podľa opozičného poslanca „vidia denno-denne zlodejiny".

Keby ľudia na Slovensku videli, že sa nekradne, boli by ochotní platiť aj vyššie dane. Skonštatoval to v diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3 líder opozičného hnutia Slovensko Igor Matovič.

Ako prípad uviedol Dánsko, kde sa podľa neho platia najvyššie dane a odvody. „Ale sú tam ľudia najviac spokojní s fungovaním štátu, lebo vedia, že čo štát vyberie, to sa ľuďom vráti,“ zdôraznil Matovič s tým, že ľudia v Dánsku vidia, že si ministri nestavajú haciendy v Chorvátsku alebo penzióny.

Súčasná vláda chce naopak vyššie dane od ľudí, ktorí podľa opozičného poslanca „vidia denno-denne zlodejiny“. Pripomenul, že súčasnej vláde dramaticky klesla efektívna daňová sadzba. „O 20 percentuálnych bodov ste klesli pri výbere DPH,“ povedal Matovič štátnemu tajomníkovi rezortu investícií Radomírovi Šalitrošovi.

Založenie strany

Podľa Šalitroša konsolidácia nie je len problémom Slovenska. „Celá Európa má problém a celá Európa je v kríze,“ skonštatoval Šalitroš. Zároveň poukázal na rebríček OECD, podľa ktorého je Slovensko deviate najlepšie, pokiaľ ide o daňové zaťaženie. „Sme druhí najlepší, pokiaľ ide o dane na majetok a prví, pokiaľ ide o daň zo zamestnania. Nehovorí sa tam o odvodoch, lebo tam je horšie číslo, lebo to sa oddeľuje,“ dodal Šalitroš.

Šalitroš, ktorý bol spolu s ministrom Samuelom Migaľom vylúčený z koaličnej strany Hlas-SD, následne nevylúčil založenie novej politickej strany. Mohlo by sa tak stať, keby doručili výsledky, na ktorých pracujú. „A keby nám občania dávali podporu, ktorú evidujeme tieto dni aj dlhodobo, tak by sme nad tým uvažovali,“ vyhlásil Šalitroš.

