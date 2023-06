Učiteľku, ktorá nechodila 20 rokov do práce, konečne vyhodili. Ak bola v škole, tak si učebnice požičiavala od žiakov

Talianska učiteľka bola prepustená po tom, čo za 24 rokov nebola až 20 rokov v práci. Prepustená bola už v roku 2017, no odvolala sa, a teraz je jej „vyhadzov“ potvrdený aj súdom.

Stredoškolská učiteľka so špecializáciou na históriu a filozofiu viedla so školou súdny spor, keďže ju v roku 2017 vyhodili pre trvalú absenciu. Potom sa v škole objavila na 4 mesiace. Až najvyšší súd rozhodol, že jej prepustenie bolo legálne.

Učiteľka za posledných 24 rokov neučila až 20 z nich. Prvých 10 rokov, ako píše BBC, nechodila do školy vôbec, následné roky zdôvodňovala chorobou a osobnými či rodinnými dôvodmi.

Cinzia Paolina De Lio used sick leave, holiday time and permits to attend conferences to avoid lessons and has been described by the supreme court as “permanently and absolutely unsuitable” for the job https://t.co/uAkxfJhvTl

— The Times and The Sunday Times (@thetimes) June 27, 2023