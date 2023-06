Bizarný japonský fenomén omorashi vás šokuje: Ľudí vzrušuje pomočovanie sa na verejnosti a pocit, že im praskne mechúr

Poznáte ten pocit, keď ste niekde na verejnosti a zrazu sa ozve váš močový mechúr. Pocit, že čoskoro praskne, dokáže byť vrcholne nepríjemný. Pre istú skupinu ľudí je to však doslova vzrušujúce a takéto situácie vyhľadávajú zámerne.

Vzrušenie z plného močového mechúra

Podľa webu Urban Dictionary doslovný preklad japonského pojmu „omorashi“ znamená pomočiť sa. Je to parafília (porucha voľby sexuálneho objektu), ktorá zahŕňa pomočovanie sa. Môže mať niekoľko foriem. Niektorých ľudí vzrušuje pocit, že majú mechúr plný na prasknutie a pomočia sa na verejnosti. Niektorým sa páči, ak môžu zapríčiniť, že niekto iný má plný močový mechúr, alebo dokonca radi sledujú niekoho, ako si od plného mechúra uľavuje.

Podľa portálu Vice v extrémnych prípadoch jedinec dosahuje orgazmus pri tom, ako sleduje človeka, ktorý práve stratil kontrolu nad vlastným mechúrom. Vzrušuje ich nielen samotné pomočenie sa, ale aj pocit zahanbenia a poníženia, ktorý s ním ide ruka v ruke. Dôležitou súčasťou fetišu omorashi je to, že človek pomočí oblečenie, ktoré má práve na sebe.

Fenomén má svojich fanúšikov po celom svete

Nikoho neprekvapí, že neexistujú presné štatistiky, ktoré by prezradili, koľko ľudí pomočovanie sa vzrušuje. Nie je to práve téma, ktorú by ľudia bežne rozoberali na prvom rande. V Japonsku však dokonca existujú aj súťaže, v ktorých je úlohou súťažiacich čo najdlhšie vydržať bez močenia (čo môže byť poriadne nebezpečné a jednoznačne to neodporúčame skúšať).

Fenomén omorashi sa neobmedzuje len na Japonsko. V Austrálii existuje magazín pre dospelých, ktorý je celý venovaný dievčatám, ktoré vzrušuje, „keď si na verejnosti pomočia nohavice“. V hlbinách internetu nájdete aj celé weby venované omorashi. Ľudia na nich zdieľajú skúsenosti s tým, ako kráčali s pomočenými nohavicami domov a niekto ich pri tom videl, alebo ako sa pomočili v aute na parkovisku plnom áut.

V diskusiách rozoberajú, ako ich vzrušuje, že sa opakovane pomočili pri kýchnutí, alebo zdieľajú pocity zo svojej prvej skúsenosti z pomočenia sa v posteli. Web Kinkly používateľov upozorňuje, že ľudský močový mechúr má svoje kapacity a aj ľudia s fetišom omorashi by na to mali myslieť. Dlhodobé opakované zadržiavanie moču totiž môže mať nepríjemné a nebezpečné následky.