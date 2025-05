Týmto znameniam sa bude dariť najviac: Máj im prinesie šťastie aj nové príležitosti

Máj je mesiacom prebúdzajúcej sa energie, nových začiatkov a posunu k stabilite. Niektoré znamenia budú mať v tomto období obzvlášť priaznivé podmienky, ktoré im prinesú radosť, rast, aj hlboké uvedomenie.

Podľa portálu Collective World sa bude máj niesť v duchu pokojnej a stabilnej energie Býka. Slnko aj Merkúr, ktoré sa postupne presunú do tohto zemského znamenia, prinesú do našich dní viac rozvahy, trpezlivosti a schopnosti vnímať veci hlbšie a citlivejšie. Po dynamickom období Barana tak prichádza čas spomaliť, nadýchnuť sa a lepšie sa ukotviť v prítomnosti. Silný vplyv bude mať aj májový spln v Škorpiónovi, ktorý môže odhaliť skryté emócie, nevyjasnené situácie, či vnútorné pravdy. Aj keď tieto energie zasiahnu všetky znamenia, tri z nich pocítia ich účinky oveľa intenzívnejšie, a v tom najlepšom zmysle slova.

Býk: Vaše chvíle prichádzajú

Pre Býkov prichádza čas, kedy môžu naplno zažiariť. Slnko putuje ich znamením, čo prináša vlnu nového sebavedomia a túžbu venovať sa viac sebe, či už cez zmenu vzhľadu, nový štýl, alebo cez vedomejšie rozvíjanie samého seba. Od 10. mája sa do Býka presunie aj Merkúr, ktorý im pomôže lepšie vyjadrovať myšlienky, komunikovať jasne a postaviť si zdravé hranice. Spln v Škorpiónovi upriami ich pozornosť na vzťahy. Môže odhaliť, čo v partnerstvách funguje a čo si pýta zmenu či uzdravenie.

Býci si môžu uvedomiť, aké dôležité je mať po boku ľudí, s ktorými sa cítia dobre a bezpečne, a zároveň pocítiť, že niektoré vzťahy už jednoducho nenapĺňajú to, čo kedysi. Ku koncu mesiaca, keď sa planéty presunú do Blížencov, sa môže objaviť šanca privyrobiť si, lepšie narábať s peniazmi, alebo konečne investovať do niečoho, čo im už dlho dáva zmysel. Máj praje ich rastu, rovnováhe a pocitu, že veci začínajú zapadať na svoje miesto.

Škorpión: Čas upratať si vo vzťahoch aj v sebe