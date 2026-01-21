Trumpova „pýcha“ mala problémy, nakoniec musel letieť iným lietadlom. Komplikácie sa objavujú čoraz častejšie

Foto: SITA/AP

Roland Brožkovič
TASR
Trump po návrate na základňu Andrews nastúpil do iného lietadla.

Lietadlo Air Force One s prezidentom USA Donaldom Trumpom na palube sa v stredu krátko po štarte pre technický problém vrátilo na základňu Andrews.

Toto rozhodnutie bolo prijaté po vzlete, keď posádka zistila „menší elektrický problém“ a z opatrnosti sa rozhodla lietadlo obrátiť, informovala agentúra AP s odvolaním sa na vyjadrenie hovorkyne Bieleho domu Karoline Leavittovej, píše TASR.

Trump po návrate na základňu Andrews nastúpil do iného lietadla a pokračoval vo svojej ceste na Svetové ekonomické fórum vo švajčiarskom Davose, kde sa očakávajú jeho stretnutia s európskymi lídrami v súvislosti s jeho zámerom získať Grónsko. Air Force One so svojím typickým modro-bielym sfarbením je azda najznámejším lietadlom na svete a okamžite rozpoznateľným symbolom americkej prezidentskej funkcie.

Desiatky rokov staré stroje

Dve lietadlá, ktoré sa momentálne používajú ako Air Force One, sú v prevádzke takmer štyri desaťročia – od čias prezidenta Georgea H.W. Busha. Spoločnosť Boeing pracuje na nových modeloch, ale s ich dodávkou mešká.

Foto: SITA/AP

Lietadlá Air Force One sú zásadným spôsobom upravené, aby zabezpečili prežitie prezidenta v rôznych situáciách – majú ochranu proti žiareniu a protiraketové technológie. Obsahujú tiež rôzne komunikačné systémy, ktoré prezidentovi umožňujú zostať v spojení s armádou a vydávať rozkazy odkiaľkoľvek na svete.

V máji 2025 minister obrany USA Pete Hegseth prijal od emirátu Katar lietadlo Boeing 747, ktoré bolo Trumpovi ponúknuté, aby ho využíval ako Air Force One. Lietadlo sa momentálne prispôsobuje tak, aby spĺňalo bezpečnostné požiadavky. Tento stroj, v hodnote stoviek miliónov dolárov, vyvolal v USA debatu o ústavných a etických otázkach, ako aj bezpečnostné obavy týkajúce sa použitia lietadla darovaného cudzincom.

Agentúra AP pripomenula, že vo februári 2025 sa lietadlo, ktoré prevážalo ministra zahraničných vecí USA Marca Rubia do Nemecka, tiež muselo vrátiť do Washingtonu pre technickú poruchu. V októbri 2025 muselo vojenské lietadlo prevážajúce ministra obrany Petea Hegsetha uskutočniť núdzové pristátie v Británii v dôsledku praskliny na čelnom skle.

