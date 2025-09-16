Trump schválil zásadný krok: Spojené štáty posielajú Ukrajine prvé dodávky zbraní, platiť za ne ale nebudú

Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa schválila prvé balíky vojenskej pomoci pre Ukrajinu, za ktorú podľa dohody zaplatia spojenci z NATO. Zbrane by mohli byť dodané čoskoro, uviedli v utorok pre agentúru Reuters dva oboznámené zdroje, informuje TASR.

Trump v júli oznámil vznik iniciatívy PURL (Zoznam prioritných požiadaviek Ukrajiny). V rámci nej Spojené štáty povolia predaj amerických zbraní európskym krajinám NATO, ktoré ich následne dodajú Ukrajine. Záväzok zaplatiť za zbrane, ktoré Kyjev potrebuje, avizovali dosiaľ viaceré krajiny.

Európske krajiny sľubujú financie

Nemecko, Kanada a Holandsko prisľúbili po približne 500 miliónov dolárov, zatiaľ čo Švédsko, Nórsko a Dánsko uviedli, že takouto čiastkou prispejú spoločne. Ďalšie prostriedky oznámili aj Litva, Lotyšsko či Belgicko. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok uviedol, že v rámci programu sa vyzbierali už viac než dve miliardy dolárov a ohlásená bola ďalšia miliarda a pol.

Foto: SITA/AP

Námestník amerického ministra obrany pre politiku Elbridge Colby podľa zdrojov schválil až dve dodávky v hodnote 500 miliónov dolárov za každú z nich. Ide tak podľa Reuters o prvé použitie mechanizmu PURL. Americký prezident v utorok pred odchodom na návštevu Británie vyhlásil, že Zelenskyj „musí uzavrieť dohodu“, a odmietol obviniť šéfa Kremľa Vladimira Putina za neúspech v mierových rokovaniach.

 „Na tango sú potrební dvaja. Sú to dvaja ľudia, Zelenskyj a Putin, ktorí sa navzájom nenávidia, a vyzerá to tak, že musím sedieť v jednej miestnosti s nimi, pretože oni spolu v jednej miestnosti sedieť nedokážu. Je tam veľká nenávisť,“ povedal Trump.

Zelenskyj žiada jasné stanovisko

Zelenskyj v rozhovore pre stanicu Sky News vyzval Trumpa, aby zaujal „jasné stanovisko“ k sankciám voči Rusku a bezpečnostným zárukám pre Ukrajinu s cieľom zastaviť Putina a ukončiť vojnu, ktorá trvá už viac než tri roky. Trump v sobotu avizoval, že je pripravený uvaliť na Rusko rozsiahle sankcie, ak tak urobia všetky členské štáty NATO a ak prestanú nakupovať ropu z Ruska.

„Verím, že Donald Trump nám môže poskytnúť dostatočné množstvo protivzdušných obranných systémov a USA ich majú dosť.
Som si istý, že USA môžu uplatniť dostatočné sankcie, aby poškodili ruskú ekonomiku, a navyše Donald Trump má dostatočnú silu, aby sa ho Putin bál,“ uviedol Zelenskyj s tým, že EÚ dosiaľ zaviedla 18 balíkov protiruských sankcií. „Teraz chýba už len silný balík sankcií zo strany USA,“ dodal.

