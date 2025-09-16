Poľsko znovu otvára otázku reparácií: Nawrocki chce, aby Nemecko prispelo na posilnenie obrany východného krídla NATO

Poľský prezident Karol Nawrocki oznámil, že znovu otvára otázku nemeckých reparácií a navrhuje, aby ich začiatkom bolo financovanie poľského zbrojárskeho priemyslu a vojenských kapacít v prospech obrany východného krídla NATO. Vyhlásil to v utorok po stretnutiach s hlavami štátov Nemecka a Francúzska v Berlíne a Paríži.
Informuje o tom varšavský spravodajca TASR. Nawrocki vyhlásil, že z právneho hľadiska otázka reparácií nie je uzavretá a rozhodnutie poľskej komunistickej vlády označil za neplatné. „V roku 1953 sa Poľsko nemohlo vzdať reparácií, keďže bolo sovietskou kolóniou pod nátlakom Moskvy,“ povedal prezident.
Vznik pracovného tímu a apel na jednotu
Informoval, že má vzniknúť pracovný tím pre ďalšie rokovania s Berlínom a apeloval na jednotu poľskej politickej scény pri presadzovaní nárokov. „Som hlasom Poliakov a táto otázka je pre nich dôležitá,“ zdôraznil. S Emmanuelom Macronom hovoril aj o energetike, migrácii, hospodárskej spolupráci a výhradách k dohode EÚ-Mercosur, ktorá podľa neho nesie riziko posilnenia vývozu hnojív z Ruska a Bieloruska do Južnej Ameriky.
V Nemecku otvoril aj tému postavenia poľskej menšiny a bilaterálnych hospodárskych vzťahov, pričom priblížil, že diskusia o reparáciách nemá brzdiť konštruktívnu spoluprácu a dialóg označil za priateľský.
Ďalšie plány prezidenta Nawrockého
Na otázky o možnom novom poľsko-nemeckom traktáte reagoval, že rozhodnutie bude závisieť od postupu pri reparáciách. Oznámil tiež zámer vytvoriť Radu pre krajanskú problematiku a prezidentom sa poďakoval za rýchlu reakciu a pomoc pri prieniku ruských dronov do poľského vzdušného priestoru.
