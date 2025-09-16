Martinu Šimkovičovú museli náhle previezť do nemocnice, hovorkyňa rezortu priblížila okolnosti

Ministerka kultúry Martina Šimkovičová musela byť prevezená do nemocnice po tom, čo sa jej náhle zhoršil zdravotný stav.
Ako informuje denník Plus 1 deň, ministerku Šimkovičovú videli v nemocnici aj svedkovia, ktorí potvrdili, že ju priviezli zdravotníci. „Videl som ju, ako ju priviezli,“ uviedol jeden z čitateľov denníku, ktorý sa v čase hospitalizácie nachádzal v nemocnici.
Zatiaľ nie je jasné, čo presne sa za jej zdravotnými problémami skrýva, ani to, ako dlho zostane hospitalizovaná.
Ministerstvo zmiernilo prvotné správy
Hovorkyňa rezortu Petra Demková pre denník upresnila, že v skutočnosti nešlo o kolaps, ako pôvodne denník uvádzal. Podľa slov hovorkyne išlo o „bežný problém, ktorý je síce nepríjemný, ale nejde o žiaden kolaps.“ Dodala, že ministerka je momentálne stabilizovaná a cíti sa lepšie. „Pani ministerka sa po podaní infúzie cíti lepšie,“ uviedla Demková.
