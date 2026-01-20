Trump opäť perlil: Keby som neprišiel, NATO by dnes neexistovalo. Skončilo by na smetisku dejín

Dana Kleinová
SITA
"Keby som neprišiel, NATO by dnes neexistovalo!" tvrdí americký prezident.

Americký prezident Donald Trump v utorok vyhlásil, že Severoatlantická aliancia by bez neho už neexistovala. Jeho vyjadrenia prišli v čase, keď sa európski lídri na Svetovom ekonomickom fóre v Davose (WEF) zaviazali k „rozhodnej“ reakcii na jeho hrozby prevziať kontrolu nad Grónskom.

„Žiadna jednotlivá osoba ani prezident neurobil pre NATO viac než prezident Donald J. Trump. Keby som neprišiel, NATO by dnes neexistovalo!!! Skončilo by na smetisku dejín. Smutné, ale PRAVDIVÉ!!!“ napísal Trump na svojej platforme Truth Social. Jeho príspevok zaznel v čase, keď otázka Grónska rozkolísala transatlantické bezpečnostné vzťahy.

Krajinám, ktoré ho nepodporia, hrozí clami

Trump opakovane tvrdí, že Spojené štáty potrebujú autonómne dánske územie z dôvodov národnej bezpečnosti, a pohrozil clami voči krajinám, ktoré jeho plán nepodporia. Európske vlády to označili za neprijateľné a zdôrazňujú rešpekt k suverenite Dánska aj k medzinárodnému právu.

Na prebiehajúcom fóre v Davose viacerí európski lídri vrátane predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej deklarovali jednotný postoj Únie. Uviedli, že Európa je pripravená spolupracovať so Spojenými štátmi v oblasti bezpečnosti, no zároveň bude „rozhodne“ brániť svoje politické a hospodárske záujmy, ak by Washington pristúpil k jednostranným krokom.

Spor o Grónsko sa tak stal jednou z hlavných tém rokovaní svetových politických a ekonomických elít v Davose a zvýraznil napätie v NATO v čase pokračujúcej vojny na Ukrajine a rastúcich globálnych bezpečnostných rizík.

