Korunovácia Karola III. bude poriadne drahá: Toto je hlavný dôvod, prečo cena presiahne až 100 miliónov

Už v sobotu 6. mája je na programe očakávaná korunovácia kráľa Karola III., ktorá sa bude niesť v obrovskej pompéznosti a luxuse. Britské médiá predpokladajú, že náklady na celé toto podujatie vysoko prešvihnú sumu 100 miliónov eur, čo je v dobe silnej krízy veľmi nevítanou informáciou, píše Time.

Keď naposledy prebiehala korunovácia britského panovníka, respektíve panovníčky, písal sa rok 1953 a na trón zasadala dnes už zosnulá kráľovná Alžbeta II., matka súčasného kráľa. Nie je teda veľkým prekvapením, že aj celé podujatie, hoc bolo naozaj veľkolepé, stálo podstatne menej peňazí, než je tomu dnes.

Time píše, že vtedajšia korunovácia vyšla krajinu na 1,6 milióna eur, čo by malo v roku 2023 hodnotu približne 55 miliónov eur. Aj keď sa to môže zdať ako podujatie rovnakého charakteru, porovnávanie cien začali hlásať najmä kritici kráľovskej rodiny a odbory, ktoré šli v posledných mesiacoch do štrajku za vyššie platy.

Viacero častí podujatia

Kritika sa valí najmä z toho dôvodu, že aj Spojené kráľovstvo trpí v súčasnosti ekonomickou a hospodárskou krízou. Korunovácia panovníka, ktorý je na svojej pozícii už od 8. septembra 2022, je však nevyhnutným procesom, ktorého história siaha hlboko do minulosti.

Celá korunovačná oslava bude trvať tri dni a jej súčasťou je koncert vo Windsore, samotný akt vo Westminsterskom opátstve, honosný prechod ulicami so sprievodom či pouličné párty naprieč celým štátom a územiami Commonwealthu. Celková cena tohto podujatia sa podľa Time vyšplhá na 114 miliónov eur.

Dôvodom tak vysokej čiastky má byť najmä fakt, že v dnešnej dobe je takmer primárnou záležitosťou ochranka a bezpečnosť. Práve tieto zabezpečovacie procesy majú tvoriť najväčšiu časť z výdavkov, ktoré zaplatí štátna pokladnica a časť prispeje aj fond panovníka. Odporcovia takéhoto míňania peňazí sa oháňajú najmä po tom, ako The Guardian prerátal majetok kráľa Karola III. a vyčíslil ho na 1,8 miliardy eur.

Čaputová vedľa Macrona, príde aj Beckham a Mr.Bean

Korunovácia teda prebehne 6. mája za účasti viac než 2 000 hostí z celého sveta, medzi ktorými nechýba ani prezidentka Slovenska Zuzana Čaputová, ktorá sa zúčastní spoločne s jej partnerom Jurajom Rizmanom. Podľa portálu ČAS bude naša hlava štátu sedieť v spoločnosti politikov ako Emmanuel Macron či Ursula von der Leyen.

Čo sa týka celebrít, v sobotu budú k videniu aj mená ako David Beckham, Katty Perry, Rowan Atkinson, Bear Grylls či Orlando Bloom.