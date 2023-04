Na plátne zahviezdili, peňazí dostali málo: Nadia či Stiffler zarobili za Prci, prci, prcičky smiešne nízke sumy

Filmová séria Prci, prci, prcičky (American Pie) je dnes už ikonickou záležitosťou, ktorá definovala a inšpirovala desiatky ďalších tínedžerských komédií. Medzi najznámejšie postavy patrila aj „študentka z Európy“ Nadia a hulvát Steve Stiffler.

Životná rola, smiešny honorár

Ako uvádza portál LADBible, herečka Shannon Elizabeth, ktorá vo filmovej sérii stvárnila európsku študentku Nadiu, dostala za účinkovanie v prvej časti smiešne nízky honorár. V súčasnosti už síce presnú sumu nedefinovala, no neprekročila pár tisíc dolárov. „Pri prvej časti som nedostala poriadnu výplatu. Myslím, že to bolo pár tisíc. Nebolo to veľa,“ hovorí herečka.

Sama uvádza, že pri pokračovaní s tvorcami bojovala o vyšší honorár, čo sa jej napokon aj podarilo. Vzhľadom na popularitu komédie a jej tržieb bol tento krok celkom logický, pričom údajne odmietla hneď niekoľko ponúk. „Môj právnik, agent a manažér si mysleli, že som blázon,“ povedala Shannon na margo niekoľkých odmietnutých ponúk. Nakoniec však aj jej tím uznal, že urobila dobre a producenti prišli s ponukou, ktorá ju uspokojila.

Veľa nezarobil ani Stiffler

Prvý film zo série mal podľa LADBible rozpočet okolo 11 miliónov dolárov. Shannon Elizabeth ale nebola jediná, kto dostal za komédiu nízky honorár. O nič lepšie neobstál ani Steve Stiffler, ktorého stvárnil herec Sean William Scott. Sexom posadnutý Stiffler patril rozhodne medzi kľúčové postavy a v rámci série Prci, prci, prcičky má na konte azda najviac legendárnych výrokov.

Scott mal za účinkovanie v prvej časti obdržať honorár 8-tisíc dolárov (približne 7 200 eur). Vzhľadom na obrovské zárobky tínedžerskej komédie, ktoré sa pohybujú na úrovni 235 miliónov dolárov (213 miliónov eur), sa zdá táto suma ako zlý vtip. Samotný herec sa však vyjadril, že ako mladík to považoval za dobrú ponuku a v konečnom dôsledku mu účinkovanie v komediálnej sérii otvorilo ďalšie dvere v kariére, v ktorej si za obsadenie pýtal výrazne vyššie sumy.