Transrodovú osobu by už v Priateľoch nestvárnila: Herečka prezradila, na čo tvorcovia nemysleli a dnes je to chyba

V posledných mesiacoch sa objavilo niekoľko vyjadrení, ktoré na obľúbenom sitkome Priatelia kritizovali nedostatok rozmanitosti alebo nevhodný spôsob zobrazenia transrodovej postavy — Charlesa Binga, otca Chandlera. Teraz k téme niečo povedala aj samotná herečka Kathleen Turner, ktorá túto úlohu stvárnila.

Ako sme vás informovali, Marta Kauffman, ktorá spoločne s Davidom Craneom stála za vznikom Priateľov, vníma ako najväčšiu chybu, ktorú pri zrode tohto ikonického sitkomu spravila, chýbajúcu rozmanitosť v hlavnom hereckom obsadení.

Iba krátko na to uviedla, že ju mrzí, aké zastúpenie dostali transrodoví ľudia v tomto divákmi milovanom sitkome. Rozhovorila sa aj o nesprávnom používaní zámen adresovaných postave Charlesa Binga.

„Vtedy som týmto zámenám nerozumela, a preto sme túto postavu neoznačovali ako „ona“,“ hovorí Kauffman a dodáva, že to bola chyba.

Dnes by túto úlohu pravdepodobne nevzala

Teraz sa k tomu v rozhovore pre The Guardian vyjadrila aj herečka Kathleen Turner, ktorá v sitkome stvárnila transrodovú osobu a bola označovaná ako „otec Chandlera Binga“.

„O obsadení transrodového človeka alebo drag queen sa nikdy neuvažovalo. Nikdy mi nenapadlo, že by som niekomu zobrala úlohu,“ opísala Turner svoje spomienky na nakrúcanie Priateľov.

Prezradila však aj to, že dnes by túto úlohu už pravdepodobne nevzala, no neľutuje, že ju v minulosti prijala. „Bola to výzva,“ dodala.