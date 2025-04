Malý Ben priznal, že mal kvôli Rachel pri nakrúcaní Priateľov ťažkosti. Dôvod vás dostane, zmení váš pohľad na sitkom

Sú tu nejakí fanúšikovia sitkomu Priatelia? Sme presvedčení o tom, že áno. Napriek tomu, že od jeho vzniku ubehlo už viac než 30 rokov, stále sa objavuje na našich obrazovkách a mnohým z nás spríjemňuje všedné dni. Rovnako zostal navždy neoddeliteľnou súčasťou životov hercov, ktorí vdýchli život obľúbeným postavám. A jednou z nich je nepochybne Jennifer Aniston alias Rachel Green. Jej kolegom na pľaci bol aj Cole Sprouse, ktorý stvárnil v tom čase „malého“ Bena, syna Rossa Gellera. Neskôr priznal, že sa mu s ňou nepracovalo najlepšie.

V čase nakrúcania mal Ben iba 7 rokov a dnes má na konte tento 32-ročný herec veľa rôznych rolí v rôznych filmoch a seriáloch. Ruku na srdce, možno ste Cola v nich aj videli a ani ste si ho s Priateľmi nespojili. Spomeňme napríklad, že sa objavil v seriáli Riverdale alebo vo filme s názvom Na pár krokov (Five Feet Apart).

Jennifer Aniston v úlohe Rachel patrí medzi najobľúbenejšie postavy zo sitkomu a je náročné si už len predstaviť, že natáčanie s ňou by mohlo byť pre niekoho nepríjemné. No opak je pravdou. Cole priznal, že pre neho boli tieto chvíle skutočne ťažké, uvádza UNILAD s odvolaním sa na hercove vyjadrenie pre The New York Post. Dôvod ukrytý za tým je vlastne milý.

Prechovával k nej city

„Pracovalo sa mi s ňou naozaj ťažko, pretože som bol do nej zamilovaný. Bol som pobláznený,“ priznal. A to malo pri nakrúcaní následky, pretože Cole v dôsledku toho zabúdal svoje repliky.

Vieme si predstaviť, v akom strese musel byť, preto uznávame, že napokon predviedol pred kamerami skvelý výkon.