Keby doba nepokročila, ani ju nevidíme: Túto chybu v Priateľoch si takmer 20 rokov nikto nevšimol

Hľadanie chýb v seriáloch a filmoch sa stalo, takpovediac, celosvetovým športom. No ak ste si mysleli, že v takom sitkome Priatelia už boli objavené všetky možné chyby či diery v zápletkách, ste na omyle. Táto unikla aj tým najbystrejším divákom.

Na jeseň tohto roka uplynie 20 rokov od premiéry finálnej série populárneho sitkomu Priatelia (Friends), ktorý si svoju popularitu medzi divákmi drží dodnes. Tí najvernejší poznajú jeho repliky naspamäť a vedia aj to, čo dokonca ani samotní hereckí predstavitelia možno o svojich postavách nevedeli. Jedna vec im ale, zdá sa, celé tie roky unikala, a to priamo pred očami, píše web LAD Bible.

Doslovná „diera“ v seriáli

Ide o chybu, ktorá by inak zostala navždy zahalená, keby neboli vynašli širokouhlé obrazovky televízorov. Presne tak, v minulosti totiž niečo také ako tenké LCD obrazovky s pomerom strán 16:9 skrátka neexistovali a seriály a filmy sme si užívali v pohodlí domova na úplne inom formáte obrazu.

No a tento fakt si zrejme neuvedomovali ani samotní tvorcovia Priateľov, ktorí sa nezamýšľali nad tým, čo by sa stalo, ak by ich sitkom niekto niekedy odvysielal v inom formáte. A to má za následok celkom kurióznu chybu, ba dokonca by sa dalo povedať, že doslovnú dieru v seriáli!

Malo to zostať tajomstvom?

Jedna z používateliek sociálnej siete TikTok nahrala vtipné video s chybou, ktorú si všimla pri sledovaní prvej epizódy finálnej série Priateľov na streamovacej platforme. Paradoxom zostáva, že nebyť toho, že sitkom pozerá v širokouhlom formáte, chybu si – tak ako aj ostatní diváci pred ňou – vôbec nevšimne.

V predmetnej scéne môžu diváci vidieť, že pri príchode do bytu Joey za sebou zatvára dvere. Obyčajná scéna sa ale pri formáte 16:9 zmení na doslova legendárnu v momente, keď si všimnú dieru v stene, ktorá sa nedá prehliadnuť.

Samozrejme, diera plnila svoj účel najmä pri nakrúcaní. Išlo o otvor, vďaka ktorému sa tvorcom lepšie snímali zábery interiéru bytu.