Ďalšia veľká chyba v sitkome Priatelia, ktorá by dnes spôsobila škandál: Tvorkyňa seriálu ľutuje aj túto vec

Spoluautorka sitkomu Priatelia, Marta Kauffman, nedávno otvorene priznala najväčšiu chybu, ktorú podľa nej pri vzniku seriálu urobili a dodnes jej vŕta hlavou. Ako sme vás pred niekoľkými dňami informovali, hovorí, že v ňom chýba rozmanitosť. Netrvalo dlho, kým prišla s ďalšou úprimnou spoveďou, v ktorej spomenula ďalšiu vec, ktorá z jej dnešného pohľadu na seriáli nie je v poriadku, píše portál Screenrant.

Marta Kauffman už dávnejšie priznala, že vníma ako veľkú chybu to, že do hlavných úloh šestice priateľov obsadila výlučne bielych hercov. Seriál sa odohráva v New Yorku, čo je obrovské multikultúrne mesto a povedzme si úprimne, ak by bol realitou, pravdepodobne by sa naši hrdinovia priatelili aj s ľuďmi inej farby pleti.

Priznáva si chybu a daruje milióny

Priateľov už dnes nezmení, napriek tomu sa snaží hľadať spôsoby, ako jasne vyjadriť svoj postoj a predovšetkým pomáhať. Práve preto sa rozhodla darovať 4 milióny dolárov Katedre afrických a afroamerických štúdií Bostonskej univerzity. Kvôli tomuto kroku sa jej dostalo množstvo podpory a pozitívnych reakcií.

Oľutovala aj ďalšiu vec

Iba krátko na to v rozhovore pre BBC World Service uviedla, že ju mrzí, aké zastúpenie dostali transrodoví ľudia v tomto divákmi milovanom sitkome.

Rozhovorila sa aj o správnom používaní zámen adresovaných postave Chandlerovej transrodovej mamy, ktorá bola vlastne oslovovaná otcom. „Vtedy som týmto zámenám nerozumela, a preto sme túto postavu neoznačovali ako „ona““, Kauffman dodáva, že to bola chyba.

Okrem samotného zámena, ktoré sa tejto postave dostalo, by sa za problematický dal považovať aj samotný humor a vtipy na jej adresu. V dobe vzniku seriálu to ale nebolo ojedinelé, práve naopak. No dnes sa filmová a seriálová tvorba mení, predovšetkým tá na streamovacích platformách a vieme, že v súčasnej spoločnosti by sa seriálu dostalo omnoho viac kritiky.

Či sa aj v tomto prípade rozhodne Marta Kauffman pre nejaký spôsob pomoci, ako pri vyššie spomenutom niekoľkomiliónovom dare Katedre afrických a afroamerických štúdií Bostonskej univerzity, zatiaľ nie je známe.