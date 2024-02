Toto je neobjavený európsky klenot, kde za noc dáte len 30 eur: Možno ste o tomto mieste nikdy nepočuli a je to chyba

Kam ísť na letnú dovolenku? Áno, je tu len začiatok februára, no na jej plánovanie nie je nikdy priskoro. A my vám preto prinášame inšpiráciu na miesto, ktoré by sa vám mohlo zapáčiť. Prípadne sem môžete vyraziť aj po celý rok. Magazín Time Out priniesol zoznam desiatich najlepších destinácií pre tento rok, ktorý zostavilo britské združenie The Travel Association. Okrem Albánska či Kréty sa v ňom nachádza napríklad španielska Extremadura. A vycestovať sem sa určite oplatí.

Extremadura je autonómnym spoločenstvom na juhozápade Španielska. Hovorí sa o ňom ako o neobjavenom klenote, takže ak ste o tomto mieste doteraz ani len nepočuli, nie ste v tom sami.

Unikátne miesto, o ktorom ste možno nikdy nepočuli

Nachádzajú sa tu mestá ako Cáceres či Badajoz v rovnomenných provinciách a leží hneď pri hraniciach s Portugalskom. Hlavným mestom tohto autonómneho spoločenstva je Mérida, ktorá sa nachádza takmer uprostred. Je dokonca zapísaná na zozname svetového dedičstva UNESCO, spomína španielsky web zaoberajúci sa cestovným ruchom.

Na svoje si tu môžu prísť milovníci histórie, keďže sa tu nachádza napríklad archeologické nálezisko, alebo kráľovský kláštor, či rímske divadlo Teatro Romano v Méride.

Ako sa sem dostať?

Letecky ste za pár eur v Madride a o niečo drahšie sú aktuálne letenky do Sevilly. Odtiaľ to už sem autom zvládnete za relatívne krátky čas. Z Madridu sa do Méridy dostanete aj vlakom už od 32 eur. Cesta trvá okolo piatich hodín, čo nie je úplne málo, no ak vás má toto miesto očariť, stojí to za to.

Cez známy vyhľadávač sme sa pozreli aj na ceny ubytovania v tejto oblasti. Hľadali sme, koľko tu stojí noc na začiatku marca. Najlacnejšie ponuky ukazovali len 30 eur na noc, čo v dnešnej dobe nie je vôbec vysoká suma.