Nízke ceny, lacné letenky a ste tu za 90 minút: Podceňovaný európsky raj láka opustenými plážami a nedotknutou prírodou

Nedávno sme vás informovali o novom trende, ktorý popularizuje Albánsko. Hovorí o ňom ako o podceňovanom a lacnom európskom raji, ktorý je stále menej vyhľadávaný ako napríklad Chorvátsko, Taliansko či Grécko, kam sa aj množstvo Slovákov pravidelne vydáva na svoje dovolenky.

Uplynulé týždne sa hitom TikToku stalo Albánsko, ktorého čaro ľudia objavili. IntelliNews pred niekoľkými dňami informoval, že to zapríčinilo nával ľudí, ktorých zlákali nádherné pláže bez turistov či unikátna príroda a pamiatky za málo peňazí. A to znamená pre krajinu iba jedno – tento rok môže zaznamenať svoju rekordnú turistickú sezónu. Čo uchvátilo ľudí po zhliadnutí videí na internete a rozhodli sa ospevované Albánsko spoznať a v čom je príťažlivé pre Slovákov?

Stačí vám 90 minút a pár eur

Veľkým lákadlom pre Slovákov môže byť rýchla letecká dostupnosť. Napríklad z maďarskej Budapešti sa sem dostanete známou nízkonákladovkou už za hodinu a pol. Letí sa priamo, bez prestupov a do hlavného mesta Tirana, ktoré sa nachádza približne uprostred krajiny. Letenky navyše viete zohnať za veľmi priaznivé ceny, už za pár desiatok eur. Iba pre ilustráciu, ak vychytáte dobrú cenu, zaplatíte za ne menej ako za benzín na trase autom z Bratislavy do Košíc.

Dostanete sa sem aj autom

Albánsko je navyše dostupné aj pre ľudí, ktorí nevyhľadávajú cestu lietadlom, namiesto toho preferujú nastúpiť do vlastného auta a pricestovať do svojej vysnívanej dovolenkovej destinácie na štyroch kolesách. Najkratšia cesta trvá z Bratislavy do hlavného mesta Albánska 14 hodín, čo je síce dosť, no mnohí cestujú autom aj do južnejšie položeného Grécka, takže stále je krajina relatívne prístupná.

Opustené pláže a more rôznych odtieňov modrej

Jedným z hlavných dôvodov, prečo ľudia cestujú na dovolenku do Albánska, sú pláže, ktoré sa považujú za najkrajšie v Európe, uvádza web Pickvisa. Sú rozsiahle a obmývané nádherným azúrovým morom. Na svoje si tu prídu nie iba milovníci piesočnatých pláží, ale aj kamienkových.

V súvislosti s najkrajšími plážami v Albánsku sa spomína Albánska riviéra, ktorá sa nachádza na juhozápade krajiny. Ako uvádza Lonely Planet, predovšetkým v minulosti sa táto oblasť preslávila nedotknutým pieskom a rustikálnym ubytovaním v obklopení prírody a hôr. Ako sa turizmus rozvíjal, toto miesto sa, samozrejme, zmenilo. Stále však stojí za návštevu.

Podľa Lonely Planet medzi najkrajšie pláže patria Dhërmi či Palasa, ktorá stále teší ľudí túžiacich po pokojných miestach bez davov turistov. Podobným miestom je aj pláž s názvom Llamani, ku ktorej si stačí odskočiť od mestskej pláži Himara iba niekoľko kilometrov a čaká na tu vás úplne iný zážitok.

Okrem azúrovo modrých pláží sú niektoré napríklad aj tmavo modré, čo je veľkým lákadlom pre oči, aj objektívy fotoaparátov. V Albánsku okrem hotelových rezortov stále nájdete aj takéto skryté miesta, ktoré ale ďalším rozvojom turizmu môžu svoj vzhľad v budúcnosti zmeniť.

Nedotknuté hory a príroda

Ak nepatríte medzi ľudí, ktorí sa chcú iba vyvaľovať na plážach, ale milujú aj hory a aktívne strávenie voľných chvíľ, v Albánsku pravdepodobne prídete na svoje. Tak, ako sme už vyššie spomínali, že albánske pláže sú zaraďované medzi najkrajšie v Európe, podobne je to aj s horami, píše magazín International Living.

Albánske Alpy ponúkajú množstvo túr, dokonca si tu užijú aj horolezci. Responsible Travel uvádza, že turizmus je v týchto odľahlých končinách stále iba pri svojom zrode a preto tu môžete zažiť divokú a nedotknutú prírodu. Cestovný ruch sa ale v krajine rozvíja, tak aj tu všetko naznačuje tomu, že by sa to v blízkej budúcnosti mohlo zmeniť.

Najvyšším vrchom Albánska je Korab a dosahuje 2764 metrov, hneď po ňom nasleduje Maja Jezercë so svojou nadmorskou výškou 2694 metrov.

Nízke náklady

Numbeo píše, že životné náklady v Albánsku sú o 19,67 % nižšie ako na Slovensku a nájomné je v krajine nižšie až o 40,58 %. V reštaurácii strednej triedy tu zaplatíte za dve osoby v priemere 25 eur a za veľké pivo 1,30 eura.

Nejde o typickú turistickú destináciu

Stále ide pre mnohých ľudí o podceňovaný raj, ktorého potenciál ešte neobjavili, aj keď čísla návštevnosti Albánska rastú. No ak skúsite svojím známym povedať, že sa chystáte na dovolenku práve sem, je možné, že zostanú viac prekvapení, ako keby ste im povedali, že idete do Chorvátska či Grécka.

Albánsko nie je opozerané a preto vás môže veľmi príjemne prekvapiť. Navštívite nové miesta, ktoré sú pre mnohých ľudí úplne neznáme a nie sú nimi preplnené sociálne siete.

Oplatí sa ho navštíviť aj v septembri

Ďalšou výhodou Albánska je to, že je tu teplo aj v septembri či dokonca začiatkom októbra a preto, ak ste ešte nestihli letnú dovolenku, stále je čas. Teplota vzduchu aj vody je v tomto období stále príjemná. Ako uvádza portál Dovolenka SME, hlavná sezóna tu trvá od júna do septembra, kedy teplota vzduchu dosahuje príjemných 28 °C a teplota vody 24 °C.

Vzhľadom na svoje prírodné bohatstvo ale Albánsko ponúka možnosti svojím návštevníkom aj počas ostatných mesiacov v roku.