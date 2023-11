Tieto tri jednoduché testy odhalia, aký je váš psík inteligentný. Možno budete poriadne prekvapení

Všetci by sme radi verili, že práve ten náš psík je najkrajší, najrozkošnejší a najmúdrejší. Ani medzi ľuďmi ale nemôžu byť všetci tí najlepší a platí to aj pre domácich miláčikov. Takto otestujete, ako je na tom váš psík.

Článok pokračuje pod videom ↓

Urobte tri jednoduché testy

Odborníčka na zvieratá, na TikToku známa ako ellevetsciences, prezradila, ako zistíte, do akej miery je váš psík inteligentný. Stačí, ak umiestnite na podlahu nejakú dobrotu a prikryjete ju uterákom. Následne odmerajte, ako dlho psíkovi trvalo, kým sa k tej odmene dostal.

Ak mu to trvalo menej ako 15 sekúnd, udeľte 3 body. Ak to trvalo okolo minúty, udeľte 2 body. Ak to psíkovi trvalo dlhšie ako minútu, udeľte mu 1 bod. V rámci ďalšej úlohy schovajte dobrotu pod gauč tak, aby bola blízko k okraju, no tesne mimo dosah psieho ňufáka. Sledujte, ako si s tým psík poradí.

Nezabudnite na odmenu a na pochvalu

Ak to vášmu miláčikovi trvá menej ako 10 sekúnd, zaslúži si najvyšší počet bodov. Ak mu to trvá viac ako 15 sekúnd, udeľte mu 2 body. Ak to psíkovi trvá dlhšie, udeľte mu 1 bod, no nezabudnite mu povedať, že je aj tak šikovný a úžasný. V rámci tretieho testu môžete taktiež zistiť, ako rýchlo váš pes dokáže vyriešiť rôzne problémy.

Prikryte psíka uterákom (aj hlavu) a sledujte, ako dlho mu bude trvať, kým sa spod neho dostane. Tým najmúdrejším psíkom by to nemalo trvať dlhšie ako 3 sekundy. Avšak bez ohľadu na to, ako dlho jednotlivé úlohy psíkom trvali a koľko bodov získali, každý jeden z nich si v závere testovania zaslúži odmenu a pochvalu.