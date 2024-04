Z bezdomovca závislého od drog sa vďaka mačke stal boháč: No stalo sa niečo hrozné a o všetko prišiel

Na muža menom James Bowen sa usmialo neuveriteľné šťastie. Ocitol sa na absolútnom dne, no život mu zachránila mačka. Dvojica sa vďaka knihe a filmu preslávila po celom svete, ľudia ich príbeh jednoducho milovali. James ale opäť o všetko prišiel.

Život mu zmenil kocúr Bob

Ako píše Mail Online, James Bowen v minulosti bojoval so závislosťou od heroínu. Hral na gitare v Covent Garden, keď jeho život zrazu zmenil ryšavý kocúr, ktorému dal meno Bob. Ich priateľstvo si získalo srdcia miliónov turistov a divákov, ktorí nahrávali ich videá na YouTube. Dvojica sa stala fenoménom. Práve vďaka Bobovi sa napokon James pozbieral a prestal brať drogy. O ich jedinečnom spojení napísal niekoľko kníh (napríklad A Street Cat Named Bob – Kocúr Bob).

Hudobníkova premena sa zavŕšila, keď sa na premiére filmu o Bobovi stretol s princeznou z Walesu. Do roku 2016 sa mu dokonca podarilo našetriť dostatok peňazí na kúpu vlastného domova (stál v prepočte vyše 650 000 eur). Žiaľ, Jamesov príbeh nabral temný spád po tom, ako Bob v roku 2020 zomrel – zrazilo ho auto. James sa kocúra pokúsil nahradiť psíkom, s ktorým má podobný vzťah, no už to nie je ono.

Bowden znova prišiel o všetko, musel predať aj svoj dom a hrozí mu, že opäť skončí na ulici. Aby toho nebolo málo, na ulici ho niekto napadol a zbil. Skončil s fraktúrou lebky a zlomeným nosom. Už teraz často prespáva na lavičke, pretože sa v dôsledku útoku bojí vrátiť na miesto, kde býva. Podľa The Sun sa James vyjadril, že strata domova a útok ho zničili. Tvrdí, že mu bolo vzaté všetko, čo sa jemu a Bobovi podarilo tvrdou prácou získať.

Opäť prepadol drogám, môže skončiť na ulici

Po tom, ako Bob zomrel, James už nebol schopný napísať ďalšie knihy (celosvetovo sa predalo viac ako 9 miliónov výtlačkov) a jeho príjem sa vytratil. Myslí si, že predajom kníh zarobil viac ako milión eur. No teraz je všetko stratené. Nanešťastie, James zatrpkol. Verí, že na také peniaze nebol pripravený a nevedel, ako má s nimi zaobchádzať. Nechal sa preto oklamať, využiť a obrať.

Sťažuje sa, že jeho dom bol predaný za menej peňazí, než za koľko ho v roku 2016 kúpil. No odpadky hromadiace sa pred ním mu na atraktivite nepridali. James sa musí vysťahovať najneskôr do 9. augusta a tvrdí, že kým nedostane peniaze z predaja, nemá dosť na to, aby si prenajal byt či dom inde. Aby toho nebolo málo, po Bobovej smrti opäť prepadol závislosti.

V súčasnosti sa spolieha na pomoc potravinovej banky a aby prežil, nakupuje zľavnené potraviny, ktorým končí dátum spotreby. James ale dúfa, že dostane ďalšiu šancu. Drogy vraj už nechce brať a nechce ani skončiť na ulici. Dúfa, že si bude môcť dovoliť kúpiť gitaru, aby opäť mohol hrať na ulici.