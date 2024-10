Tento príspevok sa po novom zvyšuje o 100 eur, novela zákona prináša aj ďalšie zmeny. Zistite, či sa týkajú aj vás

Novela zákona o sociálnych službách, ktorú v stredu (23. 10.) schválila Národná rada (NR) SR, významne pomôže ľuďom odkázaným na dlhodobú starostlivosť. Zmeny v zákone, ktoré budú platiť od 1. decembra tohto roka, sa týkajú napríklad zvýšenia príplatku k opatrovateľskému príspevku, zrušenia krátenia opatrovateľského príspevku na základe príjmu odkázanej osoby či nového systému odľahčovacej služby. Vo štvrtok o tom na tlačovej konferencii informoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).

„Parlament 136 hlasmi, teda obrovskou ústavnou väčšinou, schválil novelu zákona o sociálnych službách,“ zdôraznil Tomáš. Doplnil, že novelou sa zdvojnásobí príplatok k príspevku na opatrovanie zdravotne znevýhodnených detí z doterajších 100 na 200 eur mesačne. Zároveň spresnil, že opatrovateľský príspevok je v súčasnosti vo výške 615,50 eura, teda na úrovni čistej minimálnej mzdy.

Zrušenie krátenia opatrovateľského príspevku

Ďalšou zmenou je podľa šéfa rezortu práce zrušenie krátenia opatrovateľského príspevku na základe príjmu odkázanej osoby pre všetkých opatrovateľov, a to bez ohľadu na to, či sú v ekonomicky aktívnom alebo dôchodkovom veku.

Zvýši sa tiež počet hodín, počas ktorých je možné poskytovať domácu terénnu opatrovateľskú službu, pričom opatrovatelia neprídu o svoj opatrovateľský príspevok. Po novom sa rozsah hodín zvýši zo súčasných osem na 40 hodín mesačne.

Nové nastavenie odľahčovacej služby

Poslednou zmenou v novele je nové nastavenie odľahčovacej služby. V prípade ambulantnej a terénnej služby si budú môcť rodičia alebo ľudia starajúci sa o osobu odkázanú na pomoc čerpať 360 hodín ročne. Pri pobytovej odľahčovacej službe to zostáva bez zmeny, teda v priebehu jedného roka budú môcť ľudia využiť 30 dní tejto služby.

Tomáš zdôraznil, že preplácanie odľahčovacej služby sa malo pôvodne týkať len detí od šesť do 18 rokov, po novom však jej preplatenie bude pre všetky vekové skupiny ľudí odkázaných na starostlivosť.

Pri nastavovaní nového systému odľahčovacej služby však opozícia kritizovala, že sa služba bude preplácať až mesiac po jej poskytnutí, pričom viaceré rodiny si ju nebudú môcť dovoliť zaplatiť. Minister práce reagoval na tieto výhrady, že aktuálne s odborníkmi rieši to, či by nebolo možné, aby ľudia len predložili faktúru za túto službu a štát by im to preplatil. Od budúceho roka však odľahčovacia služba bude financovaná z eurofondov a tento systém nemusí byť v súlade s európskymi smernicami.