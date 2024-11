Tento nedobytný trezor ukrýva miliardové tajomstvo spoločnosti Coca-Cola. Môžete doň vstúpiť, recept ale neuvidíte

Tento trezor je jedným z najprísnejšie strážených tajomstiev všetkých čias, no zároveň je aj najviac verejne zobrazovaným. Ukrýva legendárny recept na výrobu najznámejšieho nápoja na svete — Coca-coly, ktorá má už viac ako 135-ročnú históriu.

Ako píše Explored Planet, trezor Coca-Coly sa nachádza v Atlante, v Georgii, v USA a uchováva najprísnejšie strážené tajomstvo spoločnosti – originálny recept na Coca-Colu, ktorý je považovaný za jedno z najcennejších obchodných tajomstiev na svete.

Tento recept bol pôvodne vytvorený v roku 1886 a bol jedným z mnohých kolových nápojov na vtedajšom trhu, ktoré tvrdili, že majú pre ľudské telo benefity v oblasti zdravia.

Podľa Atlas Obscura bol recept počas svojej histórie chránený na rôznych miestach vrátane Guaranty Bank v New Yorku v rokoch 1919 až 1925 a Trust Company Bank v Atlante, a to do roku 2011, až kým sa neocitol v súčasnom trezore v múzeu World of Coca-Cola.

Recept bol kľúčom k rozvoju jednej z najúspešnejších značiek na svete. Asa Griggs Candler, ktorý kúpil značku a recept od lekárnika Johna Stitha Pembertona v roku 1888, transformoval Coca-Colu na globálny fenomén.

Zatiaľ čo samotný vzorec je v bezpečí, trezor, ktorý obsahuje pôvodný písomný recept, je vystavený na poprednom mieste v múzeu World of Coca-Cola v Atlante. Návštevníci si síce môžu prezrieť trezor, ale samotný vzorec neuvidia, pokiaľ si spoločnosť nekúpia.

V múzeu sa nachádza množstvo ďalších exponátov na tému histórie spoločnosti až po do značnej miery automatizovaný proces plnenia nápoja do fliaš. Turisti sa tiež môžu odfotografovať s maskotom ľadového medveďa značky a ochutnať rôzne nápoje z celého sveta.

Okrem toho, v múzeu sa možno priblížiť k slávnemu trezoru prostredníctvom zážitku, kde sa návštevníci dozvedia o histórii receptu a jeho ochrane, ako uvádza múzeum na svojej oficiálnej stránke. Interaktívne exponáty, ako napríklad Virtual Taste Maker, ponúkajú možnosť vytvárať kombinácie chutí podobným spôsobom, ako to robili pôvodní farmaceuti. Lístok do múzea sa pohybuje okolo 20 eur.