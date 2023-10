Kultovú rozprávku už po týchto Vianociach diváci na Markíze neuvidia: Pozrite sa, koľko stojí jedno jej vysielanie

Na Slovensku azda niet väčšej vianočnej klasiky ako Jakubiskova Perinbaba. Kultová rozprávka si podmanila niekoľko generácií a na Vianoce ju bok po boku sledovali celé rodiny, no tejto idylke markizáckym divákom odzvonilo. Dobrou správou je, že Perinbaba určite z obrazoviek nezmizne, budete si len musieť naladiť iný kanál.

Monopol Markízy sa skončil

Ako informuje portál MediaBoom, Televízia Markíza vlastnila licenčné práva dlhé roky a to aj od doby, keď sa zaviedol systém takzvaných žrebov klasík, ktorý platí od roku 2016. „Ešte pred zavedením žrebu totiž Markíza uzavrela so Slovenským filmovým ústavom zmluvu, ktorej súčasťou bolo aj rýchle predĺženie práv na kultovú rozprávku Perinbaba, a to na celých 8 rokov vopred,“ uvádza MediaBoom.

Uvedená zmluva už čoskoro vyprší a diváci si tak od roku 1996 vychutnajú Perinbabu na Markíze posledný raz práve tieto Vianoce, pretože na minimálne 2 roky ju preberie konkurenčná JOJ. „Tá už Markíze okamžite po zavedení českého žrebu klasík vyfúkla najpopulárnejšie Tri oriešky pre Popolušku, aj neskôr komédiu S tebou ma baví svet. Teraz, hneď pri prvom uvoľnení najväčšej slovenskej vianočnej klasiky do súťaže, získala aj Perinbabu,“ priblížil portál MediaBoom.

Ako sa ďalej v článku uvádza, JOJ si rozprávku zabezpečila na najbližšie 2 roky a musela za to zaplatiť poriadny balík. Jedno vysielanie Perinbaby totiž podľa informácií z Centrálneho registra zmlúv stojí 60 500 eur, čo znamená, že televízia zaplatila 121-tisíc eur. Kým v minulosti viedla Markíza rokovania za zatvorenými dverami a konkurenciu k ikonám domácej kinematografie nepustila, hneď v prvom možnom prípade teda o „vianočný tromf“ prišla.