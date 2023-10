Markíza prichádza o ďalšiu vianočnú klasiku: Obľúbený kultový film jej vyfúkla konkurencia

Kultové filmy a rozprávky počas Vianoc sú pre slovenské televízie mimoriadne dôležité. Ľudia sú doma a často majú zapnutú televíziu, pričom radi sledujú filmy či rozprávky, ktoré sú s týmto sviatočným obdobím spojené. A televízia Markíza tento rok prišla o film, ktorý vysielala počas Štedrého dňa.

Začiatkom októbra sme vás informovali, že Markíze skončil „monopol“ na filmovú klasiku – Perinbabu. Tú síce ešte počas týchto Vianoc odvysiela, no na budúci rok si ju diváci budú môcť pozrieť už na TV JOJ.

Televízia Markíza vlastnila licenčné práva dlhé roky, a to aj od doby, keď sa zaviedol systém takzvaných žrebov klasík, ktorý platí od roku 2016. „Ešte pred zavedením žrebu totiž Markíza uzavrela so Slovenským filmovým ústavom zmluvu, ktorej súčasťou bolo aj rýchle predĺženie práv na kultovú rozprávku Perinbaba, a to na celých 8 rokov vopred,“ uvádzal MediaBoom.

A práve týmito Vianocami uplynie 8 rokov a Perinbabu získa TV JOJ.

Markíza prichádza o ďalšiu klasiku

Ako informuje MediaBoom, Markíza tento rok stratila aj legendárnu komédiu Pelíšky. Aj tie preberá TV JOJ a film bude môcť vysielať už počas Vianoc.

Markíza tento rok neodvysiela ani Tri oriešky pre Popolušku, tie už druhý rok po sebe získala RTVS, a ani Princeznú so zlatou hviezdou, ktorú má TV JOJ. Markíza si naďalej uchováva práva k ruskej klasike Mrázik.