Táto kalkulačka vám vypočíta, koľko by ste zarobili s vaším povolaním v zahraničí. Niekde je to aj 4-krát viac

Iste sa už mnohí ľudia zamysleli nad tým, aké by to asi bolo začať nový život v zahraničí. Niekoho láka malebné prostredie Škandinávie, ďalšieho zase teplý morský vánok v slnečnej južnej Európe. Pri prípadnom sťahovaní do cudziny hrá rolu množstvo faktorov, no predovšetkým životné náklady a príjem.

Učiteľ vo Švajčiarsku dostane 4-krát viac ako na Slovensku

Na webe spoločnosti William Russella je dostupná kalkulačka, ktorá vám dokáže priblížiť platy jednotlivých profesií v štátoch OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj). Kalkulačka vznikla práve pre ľudí, ktorí by zvažovali svoj presun do zahraničia, ktorý ale nemusí byť vždy jednoduchý a ľudia o ňom často majú skreslené predstavy.

„Jednou z najatraktívnejších výhod vedúcich ľudí k zmene zamestnania je vyšší plat. Pri práci v zahraničí sa zrejme pýtate, či by vám presťahovanie sa do inej krajiny mohlo predstavovať finančne atraktívnejšie podmienky. Možno však zistíte, že za rovnakú prácu, ktorú práve robíte, by ste dostali podstatne menej, ako je váš súčasný zárobok,“ uvádza na webe spoločnosť.

Tvorcovia kalkulačky porovnali priemerné mzdy vo vybraných pracovných oblastiach a ponúkajú vám možnosť jednoduchého prehľadu zárobkov v jednotlivých krajinách. Ak sa pozrieme na priemerný ročný plat učiteľa na Slovensku, vyjde nám približne 1 440 eur (aj keď to nikde nie je uvedené, platy sa v takýchto prípadoch uvádzajú brutto). Ak sa pozrieme na Švajčiarsko, je to neuveriteľných 6 441 eur. Naopak, v Turecku to je len niečo cez 460 eur.

Vyskúšať si však môžete aj celú škálu iných zamestnaní, ako čašník, copywriter, hasič, barman, HR manažér, finančný poradca, lekár a podobne. Kalkulačku nájdete na tomto linku.