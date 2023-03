Talentovaný taliansky cyklista si poriadne zavaril: Vzduchovkou naschvál zastrelil mačku, tá ale patrila ministrovi

Antonio Tiberi je profesionálny cyklista, ktorý sa radí k najlepším mladým nádejám tohto populárneho športu. Teraz má však veľký problém, pretože pomocou vzduchovky zastrelil mačku, ktorá patrila jednému z ministrov San Marína, píše BBC.

San Maríno je piatym najmenším samosprávnym štátom na svete a tretím najmenším štátom v Európe. Ide o enklávu na východnej strane Talianska. Okrem toho, že láka pozornosť turistov svojou históriou, sa teraz tento mikroštát objavil na titulných stranách aj z iného dôvodu. Tamojšiemu ministrovi totiž zastrelili mačku.

Konkrétne išlo o mačku ministra cestovného ruchu Federica Pedini Amatiho. Dôvodom usmrtenia však nebola žiadna bitka ani náhodný výstrel, ale cielené mierenie na zviera. Situácia dostala o to väčší mediálny priestor, že strelcom bol len 21-ročný slávny cyklista, Antonio Tiberi.

Tiberiho čaká pokuta aj dištanc

Veľký taliansky vrchársky talent Antionio Tiberi, jazdiaci za World Tour celok Trek-Segafredo, údajne povedal, že skúšal vzduchovku, namieril ju tak na hlavu mačky a vystrelil. Jeho tím okamžite prijal potrebné opatrenia.

Tiberi dostal finančnú pokutu vo výške 4 000 eur a dištanc na 20 dní, pričom všetok dosiahnutý plat z tohto obdobia pôjde na charitu pre týrané zvieratá, uviedol vo vyhlásení celok Trek-Segafredo. Vedenie tímu zároveň rázne odsúdilo tento čin, ktorý spôsobil v rodine niekdajšieho politického lídra San Marína veľký smútok.

Amatiho rodina smúti za mačkou

Amati, ktorý dnes zastáva funkciu ministra pre turizmus a cestovný ruch v štáte, dodal, že mladý a nesmierne nadaný cyklista sa do San Marína prisťahoval len nedávno, no podobné akcie môžu spôsobiť, že krajina prísnejšie zváži všetky podané žiadosti o pobyt. Uznal však chlapcovi to, že si celú vinu vzal na seba a k činu sa priznal.

„Bola u nás už dlho. Moja trojročná dcéra Lucia ju milovala. Nemôžete zabiť domáceho maznáčika a dostať sa z toho pomocou 4 000 eurovej pokuty,“ cituje Amatiho BBC.