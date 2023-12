Takto sa pred Vianocami zbytočne pripravujete o peniaze: Tejto finančnej chyby sa pravdepodobne dopúšťate aj vy

V obchodoch sa na vás z každej strany valia zľavy. Nabádajú vás, aby ste kupovali vo väčšom množstve a aj veci, ktoré by ste za bežných okolností nekúpili a ani ich reálne nepotrebujete. Odborníčka varuje pred najväčšími finančnými chybami, ktorých sa pred Vianocami dopúšťame takmer všetci.

Vianoce sú za rohom a viacerí míňame viac, ako by sme možno chceli a mali. Ako píše Mail Online, mnohé obchody lákajú na neuveriteľné zľavy a sľubujú, že vďaka nim ušetríte celý majetok. Opak je ale pravdou. Neraz prepadáme toxickému návyku, v rámci ktorého utrácame, lebo si myslíme, že tým vlastne šetríme. Odborníčka na financie Amy Knight varuje pred najväčšími chybami, ktoré robíme.

Dva kusy za cenu jedného

Pre mnohých nakupujúcich je týchto pár slov ako hudba pre uši, najmä počas sviatočného obdobia. Znie to ako ideálny spôsob, ako kúpiť niekomu darček bez toho, aby to príliš zabolelo vašu peňaženku. Odborníčka ale radí takéto ponuky využívať len v prípade, ak daný produkt naozaj potrebujete. Ak ale práve nepotrebujete dva svetre, tým že ich aj tak nakúpite (aj keď zdanlivo len za cenu jedného), naozaj neušetríte.

Doprava zadarmo

Toto je ďalší trik, na ktorý sa často mnohí necháme nachytať. Vaša e-mailová schránka je už pravdepodobne zahltená lákavými e-mailami, ktoré pri nákupe sľubujú dopravu zadarmo. Možno aj vás láka nakúpiť kozmetiku za 50 eur, aby ste dostali takýto príjemný bonus. Opäť je ale na zváženie, či pridávate položky do košíka preto, lebo ich naozaj potrebujete, alebo zbytočne míňate s dobrým pocitom, že niečo ušetríte, aj keď to tak nie je.

Akcia platí už len 24 hodín

Niektoré značky tvrdia, že ponúkajú zľavy len na „obmedzený čas“, čo núti zákazníkov ponáhľať sa do obchodov, aby si ich mohli kúpiť. Takéto reklamy však môžu byť len nástrojom na podporu panického nakupovania. V skutočnosti sa mnohé z týchto položiek predávali za rovnakú alebo nižšiu cenu už niekoľko mesiacov predtým alebo dokonca celý rok. Odborníčka preto dôrazne odporúča používať napríklad bezplatné stránky na porovnávanie cien. Takto si môžete všimnúť prípadné zmeny ceny výrobku za posledný rok.

Uložené platobné informácie

Nové technológie umožňujú používateľom smart zariadení ukladať informácie o svojich platobných kartách, čo uľahčuje zakúpenie tovaru pár ťuknutiami. A hoci to určite šetrí čas, z dlhodobého hľadiska to môže zbytočne vyprázdniť vaše vrecká. Ale nástroje na šetrenie času, ako sú uložené platobné údaje, môžu príliš uľahčiť nákup bez toho, aby sme si ho premysleli. Už len to, že musíte ručne zadávať údaje, vám dopraje trochu času premyslieť si, či daný tovar skutočne potrebujete.

Nastavte si limit

Hoci niektoré ponuky môžu priniesť skutočnú úsporu nákladov, môžu byť kontraproduktívne, keď sa snažíte dodržať rozpočet. Stanovenie rozpočtu je pravdepodobne jedným z najlepších nástrojov, ktoré môžete použiť v boji proti zbytočnému míňaniu a v budúcnosti vám dokonca ušetrí peniaze. Mnohé aplikácie teraz ponúkajú funkciu, v ktorej si môžete nastaviť rozpočet rozdelený podľa kategórií, ako sú zdravie a krása a stravovanie. Keď sa priblížite k hranici svojho rozpočtu, aplikácia vám pošle upozornenie.

Aplikácie na zostavovanie rozpočtu vás nielen zbavia stresu zo sledovania výdavkov, ale pomôžu vám aj vypestovať si dobré návyky, ktoré vám poslúžia z dlhodobého hľadiska.